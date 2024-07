Posti di Blocco ovunque: occhio ai passeggeri | Raffica di multe oltre i 300€

Aumentano i posti di blocco. Fai attenzione ai tuoi passeggeri se non vuoi rischiare multe salatissime oltre i 300€.

Quando si tratta del Codice della Strada è sempre bene evitare di fare i furbetti, se non si vuole rischiare multe salatissime, il ritiro della patente e la perdita di punti. In queste ore i posti di blocco sono aumentati radicalmente e dovresti prestare la massima attenzione ai tuoi passeggeri. Esiste infatti una dimenticanza che potrebbe costarti veramente caro. Ecco di che cosa si tratta.

Quando si decide di guidare un veicolo è sempre bene cercare di rispettare tutte le regole previste dal Codice della Strada.

Questo perché, purtroppo, nonostante le auto siano sempre più tecnologiche e le normative sempre più rigide, i decessi e i feriti per strada sono ancora molti. È bene infatti essere sempre prudenti e rispettare tutte le regole per non essere un pericolo per noi stessi e per gli altri. Quando si decide di portare dei passeggeri in auto, è fondamentale ricordarsi di non commettere questo errore.

Se le persone in auto con te dovessero scordarsi di mettere la cintura, potreste passare dei grossi guai. Ecco quali sono.

Perché mettersi sempre la cintura

Nel caso in cui le persone dentro la tua auto non dovessero mettersi la cintura (sia davanti che dietro), i rischi potrebbero essere sia penali che civili per il conducente. D’altronde questi sistemi di sicurezza sono di vitale importanza quando si guida. Bisogna però sottolineare che se il passeggero dovesse essere maggiorenne, allora la responsabilità non sarà più del guidare e la multa dovrà essere pagata dal soggetto in questione.

Ma a quanto può ammontare una multa nel caso di mancato utilizzo di questi dispositivi di sicurezza? Scopriamolo subito insieme. Luci blu (DepositPhotos) Cataniaoggi.it

A quanto può ammontare la multa

Secondo il Codice della Strada, nel caso in cui la Polizia dovesse accorgersi della presenza di alcuni passeggeri senza cintura, allora la sanzione amministrativa potrà partire da un minimo di 80€, fino ad un massimo di 332€. Anche nel caso di uso scorretto di questo dispositivo di sicurezza, allora la multa potrà gravitare attorno ai 40 e 162€. Ricordati inoltre che questa legge vale anche per le auto a noleggio e deve essere necessariamente rispettata. Oltre però alla sanzione amministrativa, il guidatore vedrà anche la sottrazione di 5 punti dalla patente se dovesse trasportare un minorenne senza cintura.

Insomma, non sottovalutare la cosa e presta sempre la massima attenzione ai tuoi passeggeri.