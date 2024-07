Vacanze Impossibili: 130€ per 1 ombrellone e 2 lettini | Se finisci in questa spiaggia sei rovinato

Le vacanze al mare sembrano essere sempre più impossibili. Se capiti in questa spiaggia preparati a sborsare una fortuna.

D’estate tutti quanti sogniamo di passare qualche giorno al mare, sdraiati su un lettino e col sole che ci abbronza la pelle. Eppure, negli ultimi anni, non tutti possono più permettersi una vacanza al mare. In queste ore è sbucata una recensione che ha lasciato tutti quanti senza parole: 130€ per un ombrellone e due lettini. Ma ecco in quale spiaggia potresti rischiare di svuotare il tuo portafoglio.

Oggigiorno si sa, qualsiasi cosa ha aumentato di prezzo e sono in molti a faticare ad arrivare a fine mese.

Tra le cose che sicuramente sono diventate sempre più difficili da permettersi troviamo le vacanze al mare. Tutti quanti sognano una settimana di relax in una città di mare, per godersi finalmente qualche giorno dopo mesi e mesi di lavoro. Eppure, essendo un desiderio di molti, le cifre per potersi permettere una vacanza simile hanno raggiunto le stelle.

Esiste una spiaggia in particolar modo che potrebbe essere un incubo per il nostro portafoglio. Ecco dove si trova.

La spiaggia che potrebbe farti saltare le vacanza

Nella nostra nazione esistono centinaia di spiagge meravigliose, che potrebbe teletrasportarci con la mente alle Maldive in un batter d’occhio. Tra le più belle troviamo sicuramente la spiaggia del Pevero, in Sardegna. Le sue acque cristalline e la spiaggia bianca, sono sicuramente in grado di attirare turisti da tutte le parti del mondo. Se anche tu avevi in programma una vacanza in questa regione e avevi già aggiunto questa spiaggia al tuo itinerario, forse c’è una cosa di cui dovresti essere a conoscenza.

Ecco infatti quanto potresti arrivare a spendere per un ombrellone e due lettini in questo paradiso terrestre.

Il prezzo per passare una giornata al mare

Ad attirare l’attenzione di molti è stata una recensione su TripAdvisor sulla spiaggia in questione. Qualcuno, dopo aver passato una giornata in un bagno del Pevero ha deciso di scrivere questo: “Spiaggia fantastica con mare incredibile, peccato la parte attrezzata dove ti chiedono dai 90 ai 130 euro per una postazione, per poi vedere tutto vuoto! I soliti “manager” della costa Smeralda.” Inutile dire che sono stati in molti a rilasciare recensioni simili e la questione ha evidenziato una problematica purtroppo sempre più frequente.

Insomma, se anche tu avevi intenzione di passare una vacanza al mare preparati a spendere fior fiori di soldi.