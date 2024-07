Sfida Carrello pieno al Famila: il Tonno mai visto a questo prezzo | Scaffali già semivuoti

Nel volantino attuale di Famila ci sono moltissime offerte a prezzi veramente mai visti, gli scaffali sono già semivuoti dall’entusiasmo collettivo. Il tonno lo trovate a un prezzo superlativo, le file alle casse sono lunghissime.

Le ferie estive sono finalmente arrivate e chi per un motivo chi per un altro cerca in tutti i modi di risparmiare dov’è possibile. Poi ovvio il tipo di meta differisce da persona a persona, in quanto ci sono coloro che affittano proprio una casa vicino al mare o in montagna o in qualche città storica per esempio e quindi cercano i supermercati più convenienti o fanno già la spesa prima di partire.

In questo caso quindi il risparmio è assai gradito, altri invece che prenotato all inclusive, volo, piscina albergo e così via e quindi cerca di economizzare le settimane antecedenti al viaggio per poter mettere da parte più soldi possibili e di scenari così ce ne sono moltissimi.

Per questo Famila viene in vostro soccorso con delle offerte veramente irripetibili che vi faranno riempire il carrello spendendo poco. Una delle chicche attuali è il tonno, il quale è possibile acquistarlo in diverse opzioni.

Le offerte “riempi carrello” da Famila

Dal 18 al 31 luglio da Famila ci sono delle offerte veramente esilaranti per riempirvi il carrello, spendendo una cifra irrisoria. Vi conviene affrettarvi in quanto come al solito questi prodotti vanno a ruba, non fatevi trovare dunque impreparati.

Vi suggeriamo qualche articolo che potrebbe farvi comodo sia che siate in vacanza o a casa, per esempio potreste acquistare la “Pasta De Cecco assortita 500 gr” a 0,89 cent al pacco, 2 pacchi di “Caffè Lavazza da 250 gr” a 4,98 euro, il “Piatto unico goloso tonno e uova Dimmidisì” a 2,59 euro, il “Tris mozzarella Santa Lucia” a 2,78 euro, lo “Stracchino Nonno Nanni da 250 gr” a 2,39 euro e il “Barattolino Sammontana gusti assortiti gr 500” a 2,96 euro e altro ancora.

Il tonno in offerta

Sul nuovo volantino attivo dal 18 al 31 luglio nei supermercati Famila, potrete trovare moltissime offerte come vi illustravamo in precedenza. Tra i vari articoli più gettonati c’è sicuramente il tonno, il quale lo troverete in diversi formati, ve li riportiamo tutti:

Selex tonno all’olio di oliva 6 latt x g 70 a 4,89 euro;

all’olio di oliva 6 latt x g 70 a 4,89 euro; Angelo Parodi Filetti di Tonno in Olio d’Oliva g 425 8,99 €;

Filetti di Tonno in Olio d’Oliva g 425 8,99 €; Mare Aperto Tonno all’Olio di Oliva 3 latt x g 70 a 2,39 €;

Tonno all’Olio di Oliva 3 latt x g 70 a 2,39 €; Mareblu Tonno all’Olio di Oliva Leggero 3 latt x g 60 a 2,59 €;

Tonno all’Olio di Oliva Leggero 3 latt x g 60 a 2,59 €; Nostromo Tonno al Naturale Zero 3 latt x g 65 – sgocc g 168 a 2,69 €;

Tonno al Naturale Zero 3 latt x g 65 – sgocc g 168 a 2,69 €; Rio Mare Tonno al Naturale 4 latt x g 56 a 4,29 €;

Tonno al Naturale 4 latt x g 56 a 4,29 €; Nostromo Filetti di Tonno all’Olio di Oliva g 180 a 3,24 €.

Come vedete la scelta è ampia inoltre troverete anche le scatolette di salmone, sgombro, alici e così via che potrebbero interessarvi.