Maxi Concorso Pubblico: non serve la laurea ma devi fare in fretta | La posizione è molto ambita

In queste ore sta avvenendo un Maxi Concorso Pubblico e dovresti provarci anche tu. Non servirà neanche la laurea.

Se anche tu sei disoccupato e stai cercando un bel lavoro per guadagnare qualche soldo, allora forse questo articolo potrebbe fare al caso tuo. Questo perché, proprio in queste ore, un Maxi Concorso Pubblico ha attirato l’attenzione di una buona fetta della popolazione italiana. La cosa ancora più interessante? Non ti servirà neanche un laurea e questa posizione è particolarmente ambita. Ma ecco di che cosa si tratta.

Purtroppo oggigiorno non è molto semplice trovare una posizione lavorativa soddisfacente, appagante e sicura.

Se però anche tu sei stanco dei lavori stagionali o poco retribuiti, sappi che attualmente è in corso un Maxi Concorso Pubblico. Tutti quanti stanno provando a fare domanda e i requisiti necessari possono comprendere una buona fetta della popolazione italiana. Senza saperlo anche tu potresti essere il candidato ideale e, dal giorno alla notte, potresti ottenere un bellissimo lavoro. Come se non bastasse non avrai bisogno di una laurea e il tuo titolo di studio non potrà limitarti in alcun modo.

Ecco dunque nel dettaglio il nuovo bando per diventare un esecutore scolastico (un bidello).

I requisiti per diventare un esecutore scolastico

A pubblicare il concorso per diventare esecutore scolastico è stata proprio l’Unione Tresinaro Secchia in queste ore. La domanda per poter partecipare dovrà essere inoltrata entro il 26 di luglio e i requisiti necessari sono: avere una maggiore età, essere cittadini italiani o eventualmente avere una buona padronanza della lingua, essere iscritti nelle liste elettorali e avere una certa idoneità fisica. Inoltre sarà necessario che il soggetto non abbia alcun tipo di condanna penale e provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento. Infine, il candidato dovrà possedere un diploma di maturità o, nel caso, di qualifica di istruzione professionale.

Insomma, come emerge dal concorso pubblicato dall’Unione non sarà necessario essere laureati.

Come partecipare al bando

Per poter partecipare al bando, il soggetto dovrà inviare la domanda online, attraverso il portale inPA entro la scadenza precedentemente sottolineata. Sarà dunque fondamentale che il candidato possegga uno SPID/CIE/CNS o le credenziali eIDAS per poter accedere. È inoltre consigliato possedere un indirizzo di posta elettronica PEC, per permettere agli Enti di comunicare con maggiore semplicità (se non dovessi averne uno potrai risolvere la cosa in pochissimi minuti direttamente da casa).

Che aspetti quindi anche tu a partecipare a questo Maxi Concorso Pubblico? Potresti finalmente trovare un bellissimo lavoro.