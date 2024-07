Acqua del Rubinetto: se fa odore di uova marce sei nei guai | Ti stai bevendo questa schifezza

Attenzione all’acqua del tuo rubinetto. Se emana un odore simile alle uova marce allora sei nei guai. Ecco cosa puoi rischiare.

Sono in molti ad aver abbandonato le classiche bottiglie d’acqua per bere piuttosto quella del rubinetto. Oltre a salvaguardare il nostro ambiente, questa scelta può permetterci di non faticare quando si torna dal supermercato. Tuttavia, se anche tu hai notato che emana un odore simile a quello dell’uovo marcio, allora stai passando dei grossi guai.

Ecco infatti nello specifico perché l’acqua del rubinetto può puzzare e cosa rischi se la ingerisci.

Esistono delle città d’Italia in cui è possibile bere direttamente l’acqua del rubinetto. In questo modo è possibile evitare di acquistare plastica inutile, risparmiare fatica e gustarsi un’acqua comunque buona. Non sempre però la cosa è possibile e può capitare infatti che dal rubinetto si comici a sentire un cattivo odore, simile a quello dell’uovo marcio e delle fogne. Sottovalutare la cosa e continuare comunque a bere l’acqua potrebbe essere un grosso pericolo.

Ecco dunque nel dettaglio cosa si può celare dietro a questo odore e una possibile soluzione per risolvere il problema.

Perché scegliere l’acqua del rubinetto

Se quindi anche tu hai abbandonato le bottiglie di plastica per passare a bere l’acqua del rubinetto, avrai quasi sicuramente impiantato un depuratore. Passare a questa soluzione potrebbe dunque ridurre l’impatto ambientale, visto che ogni anno vengono smaltite circa 9 miliardi di bottiglie di plastica. Ognuno di questi scarti impiega 1000 anni per decomporsi e la cosa non dovrebbe essere certamente sottovalutata. Proprio per questo l’acqua del rubinetto potrebbe essere la scelta migliore, visto anche che per legge deve essere controllata e potabile.

Ma quali possono essere i possibili inconvenienti quando si decide di bere quest’acqua? Scopriamolo subito insieme.

Come mai l’acqua emana un cattivo odore

Esistono varie possibili cause per cui l’acqua può cominciare ad emanare un cattivo odore. Nel caso in cui dovesse ricordare quello delle uova marce, allora la motivazione potrebbe essere la presenza di idrogeno solforato. Se invece l’odore dovesse essere simile a quello della muffa o della terra, allora in tal caso la causa potrebbe essere proprio la geosmina. Ricordati anche di prestare attenzione al colore dell’acqua quando fuoriesce. Nel caso in cui dovesse apparire rossastra, allora probabilmente potrebbe esserci del ferro nelle tubature. In ognuno di questi casi, evita di bere l’acqua dal rubinetto e contatta un idraulico.

Insomma, sottovalutare la cosa potrebbe diventare un rischio per la tua salute. Pensaci due volte prima di bere l’acqua quando è così!