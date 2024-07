Altro che spesa: da Lidl il vestitino leggero estivo va a ruba | Sono rimaste le ultime taglie

Da Lidl non fanno la fila soltanto per fare la spesa, ma anche per il nuovo vestitino leggero estivo che sta andando a ruba. Tutti lo vogliono, non è solo molto bello ma è anche super conveniente.

Lidl ci tiene a fornire ai suoi clienti tutto quello di cui hanno bisogno, dalla sezione alimentare a quella del vestiario, prodotti per il corpo fino ad arrivare all’oggettistica varia. Insomma, tra i loro scaffali troverete tutto quello di cui avrete bisogno.

Inoltre dal 15 luglio è attivo il nuovo volantino con al suo interno una vastità di prodotti tutti in super offerta che sicuramente vi lasceranno senza parole, in quanto vi riempirete il carrello spendendo alla casa una cifra molto più bassa di quello che potreste pensare.

Tra i vari articoli da tenere d’occhio, a prescindere dalla spesa alimentare, c’è anche quel delizioso vestitino leggero estivo che sta andando a ruba da quanto è bello e conveniente. Attenzione perché le taglie iniziano già a scarseggiare.

Una spesa da Lidl tutta per l’estate

Prima di parlarvi del super vestitino volevamo portare alla vostra attenzione su alcuni articoli che sicuramente vi potrebbero interessare di cui non potrete fare a meno per affrontare al meglio il caldo afoso dell’estate.

Partiamo da un alimento che non può mancare nel vostro freezer e cioè i “Gelati mini mix mandorle” a 2,49 euro e ancora la “Macchina sottovuoto sigillasacchetti” a 19,99 euro, con queste alte temperature è meglio chiudere ermeticamente il vostro cibo per fare in modo che si conservi più a lungo. Oppure potreste acquistare il “Set ciotole con coperchio 3 pezzi” a 7,99 euro per le vostre insalate di riso, pomodoro e mozzarelle, per conservare il melone a cubetti e così via e tra le varie chicche vi proponiamo ancora il “Nuovo Nutella gelato” a 4,99 euro, insomma non potete perdervelo.

Il vestitino leggero che sta andando a ruba

Tra i vari articoli presenti nel nuovo volantino del Lidl, valido dal 15 al 21 luglio, c’è un particolare vestitino leggero che ha attirato l’attenzione delle clienti, in quanto è perfetto per queste giornate calde, bello da usare sia in città che in spiaggia a un prezzo veramente allettante.

Stiamo parlando del “Vestito corto da donna”, in doppia colorazione, fantasia o nero a 6,99 euro, disponibile dalla taglia S alla L. Inoltre potrete trovare anche altri abiti adatti a questo periodo, come per esempio gli “Shorts” a 4,99 euro, la “T-shirt” da donna in puro cotone a 3,99 euro e ancora il “Kimono da donna” a 6,99 euro. Oltre a questi troverete altri articoli molto interessanti sempre di vestiario sia per uomo che per donna. Vi conviene affrettarvi in quanto le taglie stanno iniziando a scarseggiare.