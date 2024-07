Carne Lidl, altro che macellaio: con meno di 5€ ho messo a tavola 6 persone

La carne Lidl stupisce ancora una volta tutti: prezzi incredibili. Scopriamo di più.

Sono sempre di più gli italiani che si recano alla Lidl per la propria spesa di tutti i giorni. Il supermercato, infatti, offre prodotti di qualità, un’ampia scelta di marchi e dei prezzi decisamente imbattibili, soprattutto se confrontati a quelli dei grandi supermercati come Coop, Carrefour o Esselunga.

Fino a qualche anno fa, la Lidl così come altri supermercati come Eurospin o Aldi venivano visti come dei discount e, quindi, si pensava che al loro interno ci fossero solo prodotti sottomarca o di scarsa qualità. Con l’andare del tempo, però, la loro nomea è cambiata e sempre più italiani hanno iniziato a rifornirsi in questi punti vendita, approfittando dei prezzi vantaggiosi e delle offerte.

Oggi parliamo della carne di Lidl, uno dei punti forti di questo supermercato: ecco quanto costa e qual è la provenienza. Rimarrete a bocca aperta!

Prezzo e provenienza della carne di Lidl: tutti i dettagli

Sebbene la Lidl sia una catena di supermercati nata in Germania, la carne non è affatto tedesca e la sua reale provenienza vi stupirà. Fatta eccezione per il petto di pollo, che in alcuni casi proviene da Kemper nella bassa Sassonia, il resto della carne venduta dalla Lidl proviene dall’Italia: l’azienda si affida infatti alla filiera del nostro paese per quanto riguarda questo prodotto, assicurandosi quindi elevati standard di sicurezza. Lo stesso riguarda i salumi, che provengono dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e da Modena.

Parallelamente, però, non possiamo non parlare di alcune polemiche che, nell’ultimo periodo, hanno travolto la Lidl e proprio la sua carne, così elogiata dai consumatori per via del prezzo vantaggioso e della provenienza locale. Ecco di che cosa si tratta.

Le polemiche sulla carne Lidl

L’associazione animalista Essere Animali ha portato alla luce la campagna internazionale #LidlChickenScandal, nata dopo un’indagine condotta su due grandi allevamenti intensivi di polli situati nel nord Italia, entrambi fornitori di Lidl. Le due inchieste hanno portato alla luce violenze su pulcini e su polli da parte di alcuni lavoratori e hanno quindi denunciato i produttori per maltrattamento.

Altro problema, non secondario al maltrattamento sugli animali, è quello dell’eventuale diffusione di batteri e di virus come l’aviaria. Con la campagna #LidlChickenScandal, infatti, si è chiesto a Lidl di aderire allo European Chicken Commitment, che impone alle aziende di rispettare dei criteri minimi di benessere animali. Alcuni venditori di Lidl hanno già aderito.