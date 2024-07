Impossibile trovare Biscotti senza pesticidi e schifezze dentro: ora spunta una lista segretissima | Mangeremo solo questi

I biscotti migliori sono questi: zero pesticidi, non fanno male e sono ottimi. Scopriamo insieme quali sono.

Ognuno ha i propri gusti, per la prima colazione. Nel nord Europa si preferisce la versione salata, quindi quella con uova, bacon e pane tostato, magari con un filo d’olio o con del formaggio fuso. In Italia, invece, la tradizione vuole che a un buon caffè si accompagni un cornetto caldo appena tolto dal forno, una fetta di torta oppure il tradizionale pane e marmellata, che rende felici grandi e piccoli.

Molti italiani, però, durante la prima colazione non potrebbero mai e poi mai rinunciare ai biscotti. Fatti in casa o acquistati al supermercato, sanno saziare e far partire la giornata con uno sprint di dolcezza e di sapore e, oggi come oggi, sono disponibili in un’ampia gamma di gusti, consistenze e ricette tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.

Oggi vi parliamo di un marchio che si è distinto dagli altri per ricette genuine e sane e, soprattutto, per la totale assenza di pesticidi e di altre sostanze potenzialmente dannose per la salute di chi consuma i suoi prodotti. Corri al supermercato: vanno a ruba!

Analisi sui biscotti: sostanze nocive all’interno

Il Salvagente ha effettuato alcuni studi sui biscotti più consumati dagli italiani. Obiettivo di queste ricerche è quello di saggiare il livello medio di salubrità e la quantità di sostanze estranee contenuta in ogni prodotto che, è bene sottolineare, è sempre e comunque inferiore ai limiti massimi indicati dalle norme sulla sicurezza alimentare vigenti oggi in UE. In ultima posizione si collocano i Frollini Carrefour che, al loro interno, hanno dimostrato avere piperonyl butoxide, deltametrina, pirimiphos methyl e cypermethrin.

Per quanto le quantità rispettino le linee guida dell’UE, si tratta di sostanze che potrebbero avere effetti negativi sulla salute di chi consuma questi prodotti. Dall’altro lato della classifica, però, c’è un marchio che si distingue per una salubrità pressocché totale: ecco qual è.

I migliori sono questi

I biscotti migliori, dal punto di vista delle micotossine e secondo gli studi effettuati da Il Salvagente, sono i Novellini di NaturaSì. Questi si distinguono anche per una ridotta quantità di zuccheri, per l’assenza di pesticidi, di sostanze indesiderate e di acrilammide.

Durante lo studio, comunque, sono stati analizzati molti prodotti di uso quotidiano tra cui i Galletti Barilla, i Buoni Così Galbusera e gli Oro Saiwa Classico: per tutti i risultati, rimandiamo al sito ufficiale de Il Salvagente.