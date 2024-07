Tutti pazzi per il Riso di Eurospin: lo produce un colosso per forza è così buono

Chi pensa che piccolo prezzo significhi scarsa qualità si sbaglia di grosso. Ne è un esempio il riso dell’Eurospin.

Il riso è un alimento consumato e apprezzato in tutto il mondo, non solo perché si presta a tantissime ricette, ma anche perché offre numerosi benefici alla nostra salute. Ottima fonte di vitamina B, assumere riso favorisce la concentrazione e aiuta a disintossicare l’organismo dalle scorie. Inoltre, grazie alle sue incredibili proprietà antinfiammatorie contribuisce a rafforzare le difese immunitarie. Questo alimento è adatto anche per chi ha problemi di pressione e di colesterolo, grazie al contenuto di acidi grassi che permettono il controllo della colesterolemia.

Insomma, questo “super food” è un vero e proprio toccasana per il nostro corpo. Tra gli scaffali dei supermercati è possibile trovarne di tantissimi machi e tipi, anche con prezzi molto diversi. Alcuni, piuttosto cari, altri molto più economici che, però, non significa di scarsa qualità.

Ne è un esempio il riso della nota catena di discount Eurospin, buono e molto conveniente.

Perché i prodotti dei discount sono così buoni

La recente impennata dei prezzi di tutti i beni e servizi ha spinto sempre più persone a frequentare i discount, centri commerciali dove è possibile acquistare prodotti a basso costo per via del business che contraddistingue questi esercizi.

Chi non aveva l’abitudine di frequentare l’Eurospin ha scoperto che piccoli prezzi non significa scarsa qualità. Contrariamente al pensiero comune, infatti, i prodotti cosiddetti “non di marca” non sono di qualità inferiore a quelli dei più noti brand. La ragione è che, spesso, i prodotti dei discount, in questo caso dell’Eurospin, vengono realizzati da aziende leader nel settore. Resterete a bocca aperta, ad esempio, quando saprete chi produce il riso dell’Eurospin.

Riso Eurospin: ecco chi lo produce

Come abbiamo anticipato, comprare prodotti al discount non significa accontentarsi di minor qualità, per il solo fatto che si spenda meno. Molti prodotti venduti all’Eurospin, infatti, sono realizzati da aziende leader nel settore.

Un esempio emblematico è il riso commercializzato dalla nota catena di discount. All’Eurospin è possibile trovare due tipologie di riso di Delizie del Sole, il riso basmati e il riso Thai parboiled. Questi alimenti sono in realtà prodotti da un vero e proprio colosso, Riso Scotti. Tuttavia, vengono venduti ad un prezzo notevolmente più basso, visto che non riportano il famoso marchio. Il riso di Sole costa solamente 1,35 euro al kg, molto meno rispetto ai quasi 2,99 euro al kg del Riso Scotti.