Bustine del tè, il trucco sconosciuto per la pulizia della friggitrice ad aria | Nessun altro sistema è tanto efficace

Vuoi pulire la tua friggitrice ad aria? Con una bustina del té potrai farlo in una manciata di secondi e in maniera impeccabile.

Hai anche tu una friggitrice ad aria dentro casa e non sai mai come pulirla? Esiste un trucchetto della nonna che potrebbe risolverti questo problema in pochissimi secondi. Armati di una bustina del té e il gioco sarà fatto!

Ma ecco nel dettaglio i passaggi che dovrai seguire per pulire perfettamente il tuo elettrodomestico.

La friggitrice ad aria è sicuramente una delle soluzioni più intelligenti in commercio per cucinare i nostri alimenti. Con questo elettrodomestico possiamo rinunciare all’utilizzo del forno e, come se non bastasse, potremmo evitare di utilizzare litri e litri d’olio. Proprio come ogni altro elettrodomestico, anche la friggitrice ad aria deve essere pulita dopo un tot di utilizzi.

Ti stavi domandando come fare e non sei ancora riuscito a trovare il miglior rimedio? Forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Come pulire la tua friggitrice ad aria

L’uso frequente di questo elettrodomestico tanto amato, può comportare dello sporco al suo interno. Il grasso accumulato e i residui di cibi nelle pareti, possono compromettere i nostri piatti futuri e, proprio per questo, è bene rimuoverli il prima possibile. Ed ecco che entra in gioco un trucco inaspettato che sta facendo impazzire il mondo dei social: l’utilizzo di una semplice bustina di té per pulire l’elettrodomestico in maniera efficace e naturale. In questo modo potrai evitare di utilizzare il bicarbonato, l’aceto e il limone e optare piuttosto per una soluzione sorprendente. I tannini presenti all’interno del té aiutano a scomporre i residui di cibo e neutralizzare il cattivo odore.

Se vuoi provare immediatamente questo interessante trucchetto, ecco tutti i passaggi che dovrai seguire.

I passaggi per dire ciao ciao allo sporco

La primissima cosa che dovrai fare è svuotare il cestello della friggitrice e mettere al suo interno una bustina di tè. Non importerà quale tipo utilizzerai, anche se i tè verdi, neri e alle erbe risulteranno più efficaci. A questo punto assicurati che la corda della bustina sia fissata nel cestello (per evitare che si sposti verso la resistenza) e imposta la temperatura a circa 180° per circa 2/3 minuti. Una volta trascorso il tempo, spegni l’elettrodomestico e aspetta qualche minuto. Non ti resterà che prendere una spugna, bagnarla con dell’acqua tiepida e rimuovere le macchie di grasso senza troppa fatica.

Insomma, grazie a questo semplicissimo trucco la tua friggitrice ad aria tornerà come nuova. Provare per credere!