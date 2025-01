Smartphone, da ora in poi dovrai cambiare carica batteria: l’unione europea ha deciso che il 2025 inizia così

In arrivo importanti cambiamenti per i nostri smartphone. Nel 2025 dovrai dire addio al tuo vecchio carica batteria. Ecco perché.

Il 2025 è cominciato solamente da qualche giorno e ha portato con sé già delle interessanti novità. L’Unione Europea ha infatti appena introdotto una misura che cambierà radicalmente il modo in cui carichi il tuo telefono.

Inutile dire che la notizia ha già fatto il giro del mondo e da giorni non si sta parlando d’altro. Ma ecco nello specifico di cosa si tratta.

Nel mondo 2.0 in cui viviamo, è normale possedere almeno uno smartphone, un pc e persino un tablet. La tecnologia ha preso sicuramente il sopravvento e senza di essa potremmo sentirci persi. Quello che però non tutti sanno, è che l’anno nuovo porterà con sé importanti novità per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni. La principale riguarderà proprio i carica batteria e a deciderlo è stata una normativa europea ben precisa.

Se hai acquistato da poco una nuova ricarica, preparati già a buttarla via; da adesso dovrai utilizzare solamente questa.

La nuova ricarica universale per i dispositivi elettronici

Ebbene sì, dal 28 dicembre del 2024 tutti i dispositivi elettronici (compresi gli smartphone, i tablet e le cuffie) dovranno adottare la porta USB-C. Finora siamo stati abituati ai cavi differenti per ogni dispositivo, in particolar modo quelli dell’Apple. Lo scopo di questa normativa è quello di semplificare la vita agli utenti e ridurre drasticamente l’enorme quantità di rifiuti elettrici che ormai invadono le nostre dimore. Tale decisione, tuttavia, non è stata improvvisa e vede il suo inizio nel 2022, quando il Parlamento Europeo ha votato all’unanimità per eliminare la ‘giungla’ di queste ricariche.

Anche l’azienda Apple ha deciso di aderire a questa scelta e da adesso il tuo smartphone potrà subire un cambiamento.

Come cambieranno le cose d’ora in poi

Apple per anni ha resistito a questo cambiamento con la sua iconica porta Lightning, ma per fortuna adesso ha ceduto e dall’Iphone 15 è stata introdotta la porta con USB-C. Questa interessante novità non riguarderà solamente l’Europa, ma avrà sicuramente un impatto globale. D’altronde, Apple e tutte le altre grandi aziende tecnologiche non potranno più ignorare questo problema e saranno ‘costrette’ a seguire questa tendenza. Quindi ben presto anche il Brasile, gli Stati Uniti o l’India, potrebbero vedere i propri dispositivi elettronici con porte USB-C. Purtroppo però, se anche tu possiedi un IPhone di un modello più vecchio potresti faticare a trovare la tua ricarica compatibile (perché non potrà più essere venduta in Europa).

Insomma, un nuovo capitolo per la tecnologia di tutto il mondo che potrà sicuramente aiutare l’ambiente e limitare gli scarti.