Umidità di risalita e muffa sulle pareti, te la puoi dimenticare per sempre con solo 2 ingredienti che hai in casa | Spendi 2 centesimi

Il nemico numero uno delle case è la muffa. Non disperate c’è un rimedio molto economico che potete sfruttare.

Un problema che affligge molte persone nelle proprie case è la muffa. Gli appartamenti sono sempre più piccoli, stipati perché c’è poco spazio e il proliferare di questo fungo non è dovuto ad una scarsa igiene.

La muffa e l’umidità in casa sono due delle problematiche più comuni contro cui molto spesso si è costretti a combattere.

Prima di intervenire, è importante capire da dove proviene l’umidità. Perché questa è la causa della proliferazione delle spore in armadi, librerie o pareti

Potrebbe trattarsi di umidità di risalita, che risale dal terreno attraverso le pareti; la condensa, che proviene da una scarsa ventilazione o troppa umidità nell’aria. Ma potrebbero essere anche delle infiltrazioni, dovute dalla presenza di crepe.

Perché si forma la muffa?

L’umidità in casa può essere causata da differenti fenomeni, ma provoca sempre problematiche connesse alla conservazione dell’edificio e, anche, al benessere delle persone che lo vivono.

L’umidità rappresenta la misura della quantità di vapore acqueo nell’aria; la sua presenza è, quindi, fondamentale negli ambienti, ma deve rispettare valori in grado di garantire il benessere. Un eccesso di umidità in casa, infatti, può portare alla formazione di muffa. Ricordarsi di arieggiare e avere un buon ricircolo d’aria è essenziale per evitare il proliferare delle spore.

Il rimedio delle nonne, molto economico e naturale contro la muffa

L’alloro sarà il vostro supereroe contro le spore della muffa perché assorbe l’umidità. Di solito si utilizza in cucina per insaporire, ma è particolarmente noto e apprezzato per le sue proprietà naturali. E’ sfruttato per contrastare numerosi problemi come l’umidità e muffa. Quello che bisogna fare è riempire una pentola con dell’acqua sufficiente a coprire quattro foglie di alloro. Dopo questo passaggio bisogna aggiungere un cucchiaio di sale grosso. A questo punto aspettate che l’acqua arrivi a ebollizione per circa cinque minuti.

Ricordate che le foglie di alloro devono bruciare lentamente, per questo è meglio tenere il fuoco basso. Successivamente spegnete il fuoco e aspettate che il composto magico si raffreddi. Successivamente, sarà sufficiente mettere l’infuso in una bottiglia spray e applicarlo nelle zone della casa, dove si desidera assorbire l’umidità. Una volta asciutta la zona trattata mettete dentro una ciotola tre foglie di alloro e due cucchiai di sale grosso. Lasciateli nelle zone dove c’era la muffa, perché non tornerà più.