694€ di multa e ho pianto: il documento dimenticato a casa mi é costato carissimo | Non fare il mio sbaglio

Ricevere una multa da 694€ può fare piangere. Fai attenzione a non essere anche tu il prossimo.

Quando si tratta del Codice della Strada è sempre bene non sottovalutare mai le possibili infrazioni. Io, purtroppo, proprio in queste ore ho ricevuto una multa da 694€ e la mia prima reazione è stata piangere a dirotto! Ecco però nel dettaglio quale errore non dovresti mai commettere per non pagare una multa salatissima come questa. D’altronde prevenire è sempre meglio che curare.

Quando si viaggia in auto è sempre bene accertarsi di possedere tutti i documenti necessari per la circolazione.

Questo perché il Codice della Strada possiede molteplici regole da seguire alla lettera, se non si vuole rischiare multe salatissime, la perdita di punti e persino la confisca dell’auto. Purtroppo possono bastare anche delle piccolissime dimenticanze per farci passare una brutta giornata e spendere fior fiori di soldi. Esiste in particolar modo un errore che quasi tutti quanti commettono, ma che può costare effettivamente molto caro.

Si tratta proprio della revisione dell’auto e, dimenticandosela, si potrebbe passare dei guai grossi.

Perché la revisione dell’auto è importante

La revisione dell’auto è fondamentale per dimostrare che il veicolo guidato sia a norma e adatto alla circolazione stradale. Si tratta di un controllo che deve essere effettuato dopo i quattro anni dall’immatricolazione, non oltre il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. Dopodiché, la revisione dell’auto deve essere fatta ogni due anni. Se anche tu non ricordi mai quando scade, ti basterà controllare direttamente nella carta di circolazione, nel nuovo DU o nel Portale dell’Automobilista online.

Ma cosa si può rischiare se circoliamo senza la revisione dell’auto o se ci è scaduta da pochi giorni? Ecco tutto quello che dovresti sapere.

Tutte le possibili sanzioni

L’articolo n’80 del Codice Stradale prevede una multa che può partire da un minimo di 173€ fino ad un massimo di 694€ nel caso in cui la revisione dovesse essere scaduta. Non esiste alcun periodo di tolleranza e, se la violazione dovesse avvenire più di una volta, allora la sanzione sarà raddoppiata. Oltretutto il guidatore non potrà più circolare, se non per portare l’auto presso il centro revisioni autorizzato. Nel caso in cui il soggetto dovesse continuare a muoversi in auto anche con la sospensione, allora la multa potrà arrivare persino a 7.993€.

Insomma, non sottovalutare la cosa e porta sempre la tua auto a fare la revisione periodicamente.