Lidl: clienti si caricano in spalla questo elettrodomestico da cucina e fuggono | Mai visto a quel prezzo

I clienti sono impazziti di gioia per questo nuovo elettrodomestico da cucina in offerta da Lidl, mai visto a quel prezzo, stanno facendo le scorte. Affrettatevi perché l’offerta è limitata.

Il Lidl come sempre riesce a stupire i suoi fedeli clienti, i quali rimangono sempre stupefatti dalle offerte messe a disposizione. Così grazie al passaparola, i cittadini che fanno la fila alle casse saranno sempre di più, in quanto a prezzi così è difficile trovarli.

Rimanendo sempre aggiornati sulle varie offerte presenti sul volantino poi, molti utenti sono riusciti a trovare tanti oggetti per la casa risparmiando quel giusto che bastava per poter passare un week end di relax da soli o con il partner in qualche città romantica, grazie a questi “piccoli prezzi” sempre di qualità.

L’elettrodomestico da cucina di cui vogliamo parlarvi oggi è sempre molto ricercato soprattutto in questa stagione estiva. A un prezzo così non si era mai visto, per questo fareste meglio ad affrettarvi, in quanto il tempo scorre e da Lidl non aspettano.

Offerte esilaranti da Lidl: prezzi mai visti

Sappiamo quanto gli spoiler siano poco graditi, soprattutto se con quelle anticipazioni vengono rivelati dettagli importanti della trama che gli spettatori o lettori non avevano ancora scoperto. Siamo sicuri però che quello che vogliamo anticiparvi oggi sarà di vostro gradimento, in quanto vogliamo riportarvi in anteprima qualche chicca del prossimo volantino Lidl che partirà dal 15 luglio in poi. In questo caso quindi non osserveremo le netiquette di Internet scrivendovi: “ALLARME SPOILER”, ma vi diremo: “NON PERDETEVI LO SPOILER”.

Per restare in tema elettrodomestici da cucina, volevamo mostrarvi dei gioiellini che sicuramente potrebbero farvi comodo, come per esempio la “Friggitrice ad aria calda 9 in 1” a 99 euro, il “Cuociriso elettrico” a 29,99 euro, la “Vaporiera elettrica” a 29,99 euro, il “Macinasale/pepe elettrico” a 7,99 euro e ancora la “Macchina sottovuoto sigillasacchetti” a 19,99 euro.

Utile per la pizza o per la grigliata

Ed eccoci giunti all’offerta tanto attesa. Come rivelano dal sito rovato.org, finalmente è di nuovo disponibile in tutti i punti vendita Lidl, la Spillatrice di birra a soli 79 euro anziché 99 euro. Questo elettrodomestico da cucina è progettato a forma di botte compatibile con diverse marche tra cui i fusti di birra Heineken da 5 L e grazie al sistema di refrigerio, terrà la vostra bevanda sempre al fresco, mantenendo la birra ad una temperatura tra i 3 e i 6 gradi.

Questo gioiellino del noto discount ha un peso di 6,19 kg, una dimensione di 53 x 34 x 49,5 cm e un sistema di illuminazione LED che sicuramente vi illuminerà la giornata. Ideale per quei pasti in compagnia con amici o parenti che sia da accompagnamento con la pizza o con il barbecue, la vostra birra non sarà mai stata tanto fresca e facile da spillare.