Supermercati carissimi: se abiti in queste 2 regioni ingoi un boccone amaro | Fare la spesa é un salasso

Se abiti in una di queste 2 regioni fare la spesa sarà un salasso, in quanto presentano supermercati carissimi. La ricerca stilata parla chiaro, ecco di quali punti vendita stiamo parlando.

L’inflazione si fa sentire “nelle tasche” dei cittadini, in quanto in alcuni settori l’aumento è stato maggiore rispetto che ad altri, ma alla fine i prezzi li abbiamo visti lievitare un pò ovunque. Diciamo che dopo la pandemia le cose sono andate via via peggiorando.

Se poi teniamo conto di tutte le problematiche successe in seguito, come le varie guerre, si spera di vedere un rallentamento nel giro di poco. In vista delle imminenti vacanze estive che per molti cittadini sono già iniziate, ovviamente si cerca di risparmiare il più possibile per poter affrontare le settimane di relax, veramente in maniera rilassata.

Per questo oggi vogliamo mostrarvi quali sono le due regioni dove sono stati segnalati i supermercati più cari, in modo che sappiate che fare la spesa li è un salasso, finché i tagliandini dei prezzi non saranno rivalutati.

I supermercati meno cari dove fare la spesa non è un salasso

Altroconsumo ha stilato una lista dei supermercati, ipermercati e discount meno cari del 2024 dove poter fare la spesa, basandosi sui dati ISTAT. Ve li riportiamo tutti e 24 segnalati in ordine, dal primo all’ultimo più economico: In’s Mercato, Aldi, DPiù, Eurospin, Prix Quality, Lidl, MD, Penny Market, Esselunga Superstore Todis, Spazio Conad, Bennet, Interpar, Esselunga, Conad Superstore, Ipercoop, Pam, Eurospar, Conad, Famila Superstore, Carrefour, Coop, Tigre e Carrefour Market.

Inoltre, come riportano nella classifica, Vicenza, Venezia, Rovigo, Cremona, Verona, Mantova, Modena e Padova, sono le città con i supermercati meno cari, mentre per quanto riguarda Milano, Roma e Napoli, i tre centri città presi in esame, troviamo tre super diversi dove risparmiare. Nel capoluogo meneghino per pagare meno i cittadini devono andare all’ Esselunga di via Andrea Solari 29, di viale Suzzani 221 e all’Iper di viale Monza 241; nella Capitale invece nei vari supermercati a marchio MA e al Conad e infine nella città partenopea è al Conad di Corso Malta.

I due supermercati più cari sono in queste regioni

Tra i supermercati più cari che sono emersi dall’indagine svolta da Altroconsumo, troviamo un Carrefour Market in Lombardia e un Sigma di Bologna, qui fare la spesa è veramente un salasso. Infine, dopo aver intervistato oltre 9000 soci, il Comitato Difesa Consumatori ha stilato la Top 10 dei supermercati e discount migliori del 2024, secondo l’opinione pubblica:

I supermercati migliori del 2024: Esselunga, Ipercoop/Coop&Coop, NaturaSì, Coop, Famila Superstore/IperFamila, Interspar, Tigros, Conad Superstore/Spazio Conad, Emisfero e Eurospar;

