Addio all’Auto se hai più di 60 anni: se non superi questo test sei rovinato | Puoi rottamare la macchina

Supera questo test, altrimenti ti toglieranno la patente dopo i 60 anni.

Se una volta i 60 anni erano un’età di soglia tra l’età adulta e la vecchiaia, oggi invece anche dopo il 60esimo compleanno si è considerati ancora nel pieno delle proprie attività. Innanzitutto c’è chi a quell’età ancora lavora, quindi vede la pensione come lontana; anche chi è in pensione, però, si gode i propri momenti liberi dedicandoli a chi e a ciò che più si ama.

Fondamentale per molti over 60 è la patente. Chi lavora, infatti, è importante che abbia la macchina così da raggiungere facilmente l’ufficio o il posto di lavoro mentre chi è in pensione spesso ha bisogno dell’auto per potersi godere il proprio tempo libero così come se ne vuole disporre.

Attenzione, però, alla licenza di guida: dopo i 60 anni, infatti, si rischia di perdere la patente se non si supera questo esame. Molti lo sottovalutano ma può essere straziante perderla per questo dettaglio: cosa si deve sapere.

Così perderai la patente, se hai più di 60 anni

In generale, la licenza di guida è un documento personale che va periodicamente rinnovato. A stabilire i tempi è la legge ma, anche se non si conoscessero le norme in merito, è sufficiente guardare la propria patente dove è indicata la data di scadenza, quindi entro cui va rinnovata. Fino ai 50 anni, la licenza di guida ha una validità di 10 anni. Dopo il 50esimo compleanno e fino ai 70 anni, invece, va rinnovata ogni 5 anni. Dal 70esimo all’80esimo compleanno il rinnovo va fatto ogni 3 anni mentre dopo gli 80 anni la patente va rinnovata ogni 2 anni.

Per rinnovare la patente ci si deve recare in una delegazione ACI, alla motorizzazione civile, presso un ufficio ASL o anche in una scuola guida, dove però la pratica è a pagamento. Per effettuare il rinnovo ci si può muovere in anticipo ed è ciò che suggeriamo: ci si può recare in uno degli uffici suggeriti già a partire dal quarto mese antecedente la scadenza.

L’esame a cui nn si può dire di no

Per chi ha già compiuto 60 anni ma non ha ancora spento 70 candeline, il rinnovo della patente è quinquennale e prevede una visita medica specialistica, che dev’essere anticipata da due versamenti: uno di 16 euro come imposta di bollo e uno di 10,20 euro al Ministero dei Trasporti.

Esame fondamentale per ottenere il rinnovo della licenza di guida è quello della vista, durante cui vengono verificate la sensibilità al contrasto, la sensibilità all’abbagliamento, la visione crepuscolare e ci si accerta del tempo di recupero dopo l’accertamento. Nel caso in cui l’esame non abbia esito positivo, la patente potrebbe non venire riconsegnata.