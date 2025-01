Colloquio di lavoro, “Quanto si aspetta di ricevere per questa posizione”? | Ecco il trucco per rispondere alla domanda più insidiosa

Non sai mai come rispondere a questa domanda quando fai un colloquio di lavoro? Da adesso non dovrai preoccuparti più.

Se anche tu sei alla ricerca disperata di un lavoro, avrai sicuramente avuto a che fare con questa fatidica domanda: “Quanto si aspetta di ricevere per questa posizione?” Ma come rispondere in modo strategico a questa domanda senza compromettere le tue possibilità di successo?

Eccotelo spiegato subito nel seguente articolo. Soltanto così non avrai più il terrore di fare un colloquio di lavoro!

Trovare lavoro in Italia oggi è sicuramente una sfida difficile. Non solo perché la concorrenza è agguerrita, ma anche per la complessità dei colloqui di lavoro. Tra le domande più insidiose troviamo sicuramente quella che riguarda le aspettative salariali scegliendo quella posizione. Quando arriva il momento di parlare di soldi è normale avere un po’ di difficoltà e non sapere dunque come rispondere.

Come se non bastasse, dietro a questa domanda, si nascondono alcuni elementi che potrebbero convincere o meno il tuo datore. Ecco però come dovrai rispondere la prossima volta.

Cosa non dire mai durante un colloquio

Un colloquio di lavoro non è solo il momento perfetto per presentarsi al meglio e mostrare tutte le proprie capacità, ma anche il tempo per parlare di soldi. Un video virale sull’account TikTok @mejoratuexitolaboral, ha spiegato alla perfezione qual è la strategia più comune tra i selezionatori durante i colloqui per scoprire il salario attuale del candidato. “Questa informazione è molto importante. Ti permette di capire se il candidato è disposto a negoziare e come negoziare l’offerta salariale” ha spiegato l’autore del video. Proprio per questo motivo, la regola numero è quella di non rivelare mai quanto si guadagna durante un colloquio.

Ma come rispondere alla domanda più frequente quando si vuole essere assunti? Scopriamolo subito.

Come rispondere alla domanda sul salario

Allora a questo punto è lecito domandarsi: come dovremmo rispondere a questa domanda senza rischiare di fare passi falsi? La prima cosa da fare è mantenere un atteggiamento professionale e discreto, aggiungendo poi: “Per motivi di riservatezza non ti dirò quanto sto guadagnando attualmente, ma posso dirti quali sono le mie aspettative salariali, che riflettono il valore che attribuisco a questa posizione”. In questo modo potrai proteggere la tua privacy e mostrarti comunque sicuro di te stesso.

Insomma, con questo semplice trucchetto potrai finalmente rispondere alla domanda più insidiosa durante un colloquio lavorativo.