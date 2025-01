Seconda casa, vendila subito e investi il tuo gruzzoletto in titoli di Stato | Nel 2025 mantenerla costerà il doppio

Hai anche tu una seconda casa? Forse dovresti venderla e pensare ad un nuovo investimento nel 2025. Ma ecco perché.

Negli ultimi anni, la questione della seconda casa è stata spesso al centro di varie polemiche. Non tutti hanno mai avuto il coraggio di compiere questo investimento, a causa delle varie preoccupazioni legate ad esso. Dal 2025 le cose cambieranno e non in positivo!

Tutti coloro che hanno deciso di acquistare una seconda casa dovranno pagare più tasse che altro. Ma ecco perché.

Molte persone che hanno messo un bel gruzzoletto da parte, hanno poi deciso di investire questo denaro in una seconda casa. Dal 2025 però, le imposte legate agli immobili non sono aumenteranno, ma potrebbero diventare più costose che reinvestire in Titoli di Stato. Ma in che senso? E perché tutti i proprietari di una seconda abitazione sono già preoccupati?

La realtà fiscale sta cambiando e queste persone potrebbero infatti ritrovarsi a fronteggiare delle spese insostenibili. Ecco quali.

Come cambieranno le cose dal 2025

I più inesperti credono che l’Imu sia l’unica tassa sugli immobili, ma non è così. Le imposte sulle seconde case si moltiplicano e possono diventare un serio problema per i proprietari. Oltre ad essa, infatti, sui secondi immobili girano anche altre tasse come la Tari (che si paga anche se la casa non è affittata). In questo modo, i proprietari di case vacanze o di immobili vuoti, si ritroveranno comunque a pagare annualmente una somma di denaro, spesso elevata. Per non parlare delle nuove imposte sui redditi da locazione. L’aliquota della cedolare secca, al contrario del 2024, sarà pari al 21% per i contratti normali, mentre salirà al 26% per gli affitti brevi.

Un altro dettaglio che non dovresti più sottovalutare è quello della plusvalenza. Ma ecco di cosa si tratta.

Altri pagamenti da non dimenticare

Se possiedi una seconda casa e decidi di venderla perché le spese sono troppe, sappi che se l’hai acquistata da meno di 5 anni dovrai pagare una tassa sulla plusvalenza. Nel caso in cui tu abbia ristrutturato l’abitazione con il super bonus, potrebbe raggiungere addirittura il 26% del guadagno derivante dalla vendita. Insomma, di una cosa siamo certi: nel 2025 il mantenimento di una seconda abitazione potrebbe costare praticamente il doppio. Se dunque non vuoi essere ‘travolto’ da queste imposte, una buona soluzione potrebbe essere quella di investire in Titoli di Stato!

In questo modo eviterai non solo gli aumenti fiscali, ma anche il rischio di una svalutazione del tuo immobile nel corso degli anni!