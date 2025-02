Airbnb, ho messo casa mia sulla piattaforma ma sono già pentito | Ho perso un fiume di quattrini

Stavi pensando anche tu di mettere la tua casa su Airbnb per guadagnare qualcosa? Attenzione, io me ne sono già pentita da tempo!

Quando si vuole prenotare un appartamento o una stanza per una vacanza, una delle scelte più intelligenti è sicuramente cercare su Airbnb. Se anche tu, da tempo, sognavi di affittare un tuo spazio a breve termine, forse ci sono alcuni dettagli di cui dovresti essere a conoscenza.

Io, ad esempio, ho perso un fiume di quattrini e si è dimostrata una scelta poco proficua. Ma ecco perché.

Airbnb è un colosso di San Francisco che si occupa di affittare in maniera sicura le abitazioni, con lo scopo di far ottenere una seconda entrata alla fine del mese. Milioni di proprietari hanno scelto questa soluzione anziché il famosissimo Booking e, se anche tu ci avevi fatto un pensierino, forse dovresti pensarci due volte. E non perché si tratti di una piattaforma poco sicura, piuttosto per le situazioni inaspettate che potrebbero presentarsi.

Uno dei più grandi rischi quando si decide di affittare la propria abitazione, è quello di trovare degli ospiti maleducati e che potrebbero fartene di tutti i colori!

Attenzione a non scordarti questo dettaglio

Proprio per questo, la prima cosa da fare è informarli da subito delle regole del soggiorno, sia sulla piattaforma di Airbnb, sia con una copia presente all’interno dell’appartamento. È inoltre fondamentale, fargli sottoscrivere un contratto chiaro e ben dettagliato, che ti permetterà di tutelarti maggiormente in caso di inconvenienti. Purtroppo, i festini illegali e gli ospiti maleducati sono all’ordine del giorno e, come ben sappiamo, prevenire è sempre meglio che curare.

Online è possibile trovare centinaia di storie da incubo Airbnb, che hanno visto moltissimi proprietari in serie difficoltà. Eccotene raccontata una in particolar modo.

Quando la tua casa si trasforma in un ‘rave’

Una delle testimonianze più assurde, è sicuramente quella di Christina McQuillian, la proprietaria di un appartamento nel centro di Londra. La donna, durante la sera di Capodanno, accettò la prenotazione di una giovane ragazza. Tutto sembrava filare liscio fino a quando, alle quattro del mattino, i vicini di casa la contattarono disperati per dirle che era in corso un ‘rave’ con tanto di musica e marijuana. Quando poi Christina entrò dentro casa, la televisione era stata spaccata e una parte del pavimento era stata sollevata da terra.

Questo è solamente uno dei centinaia di casi che capitano ogni giorno quindi, se anche tu volevi mettere la tua casa su Airbnb, pensaci due volte!