Italo Treno assume per nuove posizioni: stipendi da favola, serve solo il diploma

Un’opportunità da non perdere per chi possiede i requisiti richiesti, ottimo inquadramento e stipendi da favola

Italo Treno assume hostess e steward, due figure centrali nell’esperinza di viaggio. L’eccellenza del viaggio firmato Italo passa anche attraverso la professionalità e l’attenzione del personale di bordo, vero biglietto da visita della compagnia. Queste figure non si limitano a fornire un servizio impeccabile, ma rappresentano i valori del Brand con empatia, cordialità e cura del cliente.

Il loro ruolo è centrale per garantire ai viaggiatori un’esperienza confortevole e memorabile, che rispecchi gli elevati standard dell’azienda. Gli Hostess e gli Steward di Italo svolgono diverse attività fondamentali, tra cui la gestione del servizio di catering, il mantenimento dell’ordine a bordo, l’assistenza ai clienti e il supporto operativo al Train Manager.

Per candidarsi, è richiesto il possesso di un Diploma o Laurea, una conoscenza certificata della lingua inglese e preferibilmente almeno due anni di esperienza lavorativa, meglio se nel settore del turismo, dei trasporti o dei servizi alla persona. Spiccano inoltre competenze come problem solving, empatia relazionale e capacità comunicative.

Se desideri intraprendere una carriera che unisca professionalità e dinamismo, Italo offre l’opportunità di unirti al proprio equipaggio di bordo. La compagnia ricerca candidati e offre contratti e formazione specializzata. L’azienda ti guiderà attraverso un processo di selezione strutturato per identificare i migliori talenti, pronti a portare la qualità del servizio Italo sempre più in alto.

Nuove opportunità di lavoro in Italo: assunzioni a Napoli e altre città italiane

Italo, leader nel settore dei trasporti ferroviari ad alta velocità, è alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare il proprio team. L’azienda ha aperto le selezioni per il ruolo di hostess e steward di bordo, con posizioni disponibili nelle città di Napoli, Milano, Venezia e Roma. I candidati avranno la possibilità di indicare la sede di preferenza durante il processo di candidatura.

Questa rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera lavorare a contatto con il pubblico in un ambiente dinamico e professionale. I futuri hostess e steward di Italo si occuperanno di gestire il servizio di catering a bordo, curare l’ordine degli ambienti, offrire assistenza e informazioni ai clienti. Per candidarsi è necessario possedere un Diploma o Laurea, un livello B2 di conoscenza della lingua inglese, ed esperienza pregressa in ruoli a contatto con il cliente.

Come candidarsi e iter di selezione

È richiesta disponibilità part-time verticale di 22.48 ore settimanali, distribuite nei giorni venerdì, domenica e lunedì, con turni tra le 5:00 e le 24:00, compresi i festivi. Gli interessati possono inoltrare la candidatura attraverso l’apposita sezione del sito ufficiale di Italo, compilando i campi richiesti con i propri dati personali e professionali.

I candidati in linea con i requisiti saranno contattati per affrontare un processo di selezione strutturato in diverse fasi: una video-intervista o un test per verificare la conoscenza dell’inglese, seguiti da un colloquio in presenza. I selezionati avranno infine l’opportunità di partecipare a un periodo di formazione per acquisire le competenze necessarie per il ruolo.