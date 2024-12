Shopping natalizio, attenzione alle promesse dei negozi: se accetti queste condizioni finisci sul lastrico

Fate attenzione durante lo shopping natalizio ad accettare queste promesse dai negozi, in quanto potreste finire sul lastrico. Chiariamo di cosa parliamo.

Natale sta arrivando e sono molti i cittadini che spenderanno cifre più o meno alte, per poter far fronte a tutti gli acquisti necessari e forse in certi casi anche superflui, che questo periodo impone. Sicuramente le uscite maggiori che farete saranno per il cibo e per i regali.

Viviamo in un’era dove i bambini non si accontentano più del famoso “pensierino” che si faceva una volta, perfino i nonni sanno, che i 5 euro dati di nascosto, risparmiati con fatica, non sono più apprezzati. Purtroppo non tutti però possono permettersi quei regali costosi che una volta aperti, come succede spesso, finiscono nel dimenticatoio dopo un paio di giorni.

Per questo motivo, fareste meglio a fare attenzione durante lo shopping natalizio, se cadete in queste promesse dei negozi, accettando queste condizioni, potreste dover pagare una conseguenza molto elevata.

Attenzione allo shopping natalizio

Per i nostri cari, siamo pronti a spendere anche grandi cifre, soprattutto se sappiamo che quel regalo è molto atteso. Passiamo da smartphone costosi, ad abiti griffati, fino ad arrivare a giochi tecnologici e pacchetti per un viaggio all’insegna del comfort.

Sentimentalmente, quella cifra spesa passa in secondo piano dopo aver visto quello sguardo di stupore e felicità del destinatario del regalo, una volta scartata la carta regalo, però è anche vero che a fine mese, purtroppo, non mangiamo e non paghiamo le bollette per quella sensazione di gioia. Per questo motivo, fareste sempre meglio a calcolare quali possono essere le vostre uscite in base all’entrata massima che percepite. Cercate di ridimensionare il vostro budget oppure provate a coinvolgere più persone della famiglia, in modo da non avere un carico intero sulle vostre spalle.

Mai fare il passo più lungo della gamba

Vi abbiamo fatto questo discorso, non per farvi i conti in tasca, ma per dirvi di fare attenzione allo shopping natalizio e alle promesse dei negozi, se non volete finire nei guai seri. Molto spesso ci facciamo tentare da quei piccoli finanziamenti per acquistare tutti i doni che vorremmo far trovare sotto l’albero di Natale e così prestito dopo prestito, finiamo per vivere la situazione di sovraindebitamento.

Questo particolare scenario avviene quando un cittadino non è più in grado di rimborsare con regolarità le rate attivate, in quanto le uscite superano di gran lunga le entrate. Dovete cercare di evitare questo scenario, anche perché le conseguenze di quando non si paga un debito sono molto gravi, dal pagamento di una mora salata fino all’inserimento del vostro nome, nel registro dei cattivi pagatori. Per vostro consiglio personale dunque, ponderate bene i vostri acquisti. Meglio un regalo di costo minore che finire sul lastrico, non credete?