Risparmi, se non conosci queste tre lettere rischi di perdere tutto: i migliori investitori li usano sempre

Se volete risparmiare ma non conoscete queste tre lettere, rischiate di perdere tutto. I migliori investitori, quelli esperti, le usano sempre.

Sono molti i cittadini che guardano al futuro con un occhio abbastanza preoccupato, in quanto l’ignoto come sempre, spaventa. Se fino a qualche decennio fa l’umore era sicuramente più ottimistico, adesso la situazione è differente.

Possibili guerre, disastri nucleari, l’arrivo degli extra terrestri, disastri ambientali, questi sono solo alcuni degli argomenti che circolano maggiormente in rete, di possibili scenari futuri che potrebbero colpire la terra. Inoltre le previsione drammatiche di medium, indovini e viaggiatori del tempo vari, non fanno ben sperare.

Per questo motivo, sono molti che cercano di risparmiare tutto quello che possono, sperando in un futuro migliore. Ma in quanti di voi conoscono le tre lettere per investire? Se non le conosci potresti perdere tutto.

L’importanza dell’investimento per il futuro

Per quanto sono molti gli scritti su ipotetici futuri distopici che porterebbero addirittura alla fine dell’umanità, nessuno sa cosa accadrà veramente negli anni a venire. Si potrebbero verificare fatti negativi con la stessa percentuale di quelli positivi, Legge di Murphy permettendo.

A prescindere da tutto però, ogni cittadino dovrebbe comunque essere pronto ad affrontare i vari imprevisti che potrebbero capitare in futuro, avendo da parte un bel gruzzoletto, grazie al quale poter sopravvivere fino a giorni migliori. Per questo motivo, fareste meglio a investire nelle varie forme presenti attualmente, dalle soluzioni postali a quelle bancarie, ai conti deposito, fino ad arrivare ad azioni e obbligazioni.

Le tre lettere da conoscere per investire i propri risparmi

C’è una modalità di risparmio, composta da tre lettere, che chi conosce, soprattutto i maggiori investitori, cercano sempre di utilizzarli. Attenzione a non perdere tutto però, in quanto, per investire nel Piano Accumulo Capitale (PAC), bisogna avere la costanza di versare la cifra scelta mensilmente o comunque a cadenza regolare (bimestrale, semestrale e così via), facendo crescere il proprio investimento, in maniera graduale.

Ovviamente essendo che state comunque mettendo i vostri risparmi in un fondo azionario, dovrete essere consapevoli del fatto che i rischi di perdita del capitale ci sono comunque, in base alla fluttuazione del mercato, per questo motivo è consigliabile scegliere il tipo di rischio che si vuole correre, in base al tipo di guadagno cercato. Più quest’ultimo sarà alto e più ovviamente il rischio sarà alto. Fatevi consigliare da un consulente, in modo da capire quale possa essere la soluzione migliore per voi e per la vostra idea di risparmio.