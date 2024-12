Spesa low cost, risparmia 1000 euro all’anno con queste dritte: frigo e dispensa sempre pieni

Ecco come risparmiare 1000 euro l’anno con una spesa low cost, grazie a queste dritte sul frigo, che vi lasceranno la dispensa sempre piena.

Manca poco alla fine dell’anno e come sempre, oltre a tirare le somme dei mesi passati, si cerca di risparmiare per affrontare al meglio il Natale e tutte le festività corredate. La caccia all’ultimo pacchetto, il menù da stilare, la location da scegliere, sono tutte spese da affrontare.

Per quello si cerca di accantonare più che si può, in svariati settori, dalla spesa, agli acquisti extra che non sono essenziali e così via. C’è da dire, che per quanto acquistate per esempio il genere alimentare in sconto, se non la conservate nella maniera corretta, avrete speso soldi inutilmente.

Oggi quindi vogliamo spiegarvi come risparmiare anche 1000 euro l’anno, grazie non solo ad una spesa low cost, ma anche a delle dritte sul frigo che sono fondamentali da conoscere per avere la dispensa sempre piena.

Come riporre il cibo nella maniera corretta nel frigorifero

Iniziamo quindi da un consiglio alla volta, prima di sapere le altre dritte, è fondamentale che impariate a sistemare la spesa nel frigo, nella maniera corretta, in modo da conservare il cibo il più a lungo possibile, evitando quindi di spendere soldi inutilmente. Nel ripiano alto dovrete conservare i cibi che non necessitano di temperature troppo fredde, come per esempio uova e conserve, ottenendo circa 4-5 gradi, nel ripiano intermedio invece, ottenendo circa 3-4 gradi, dovrete riporre i prodotti già cucinati, i salumi, i formaggi, latte, yogurt e così via.

Nel ripiano basso invece, sopra i cassetti per intenderci, è la parte più fredda del frigo, in quanto si raggiungono circa 1-2 gradi, dovrete disporre pesce e carne, mentre nei cassetti frutta e verdura, essendoci 8-10 gradi e nelle ante laterali, cioccolato, salse e sughi, essendoci 10 gradi.

Trucchi efficaci per risparmiare sulla spesa low cost

Voi lo sapete come fare per risparmiare circa 1000 euro all’anno grazie alla spesa low cost? Con questi consigli, avrete sempre la dispensa e il vostro frigo pieni. Dopo aver imparato come disporre la vostra spesa nella maniera corretta all’interno del frigo, sappiate che ci sono altri trucchetti che vi serviranno sapere, come per esempio, acquistare i prodotti durante le varie promozioni e offerte, gestire bene le scorte, evitando sprechi ed eccessi e controllare spesso la temperatura del frigo, in quanto dovreste avere un valore compreso tra i 2 gradi e i 4 gradi.

Infine, consumate sempre prima i cibi prossimi alla scadenza, piuttosto che quelli appena comprati, utilizzate contenitori chiusi mediante il coperchio e scegliete sempre l’imballaggio adeguato, come per esempio alluminio, pellicola e così via.