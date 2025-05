Vi hanno frullato il cervello, UE firma la loro sentenza di morte: addio agli smartphone | Si torna al Nokia 3310

L’Unione Europea potrebbe presto adottare provvedimenti drastici per l’eccessivo utilizzo degli smartphone. Cosa succede.

Il telefonino, un tempo simbolo di esclusività e lusso, si è trasformato radicalmente nel corso degli anni, diventando oggi una vera e propria estensione del nostro corpo. Non è più solo uno strumento per telefonare, ma un dispositivo polifunzionale attraverso il quale gestiamo una miriade di attività quotidiane. La sua onnipresenza ha ridefinito il nostro modo di interagire con il mondo.

Questa dipendenza dal cellulare è tale che spesso ci sentiamo disorientati e incompleti senza di esso. Controlliamo costantemente le notifiche, navighiamo sui social media, leggiamo notizie e guardiamo video, dedicando ore preziose della nostra giornata a interagire con il piccolo schermo.

Dal punto di vista statistico, il numero di telefoni cellulari attivi a livello globale supera la popolazione mondiale. Sebbene non significhi che ogni persona possieda più di un telefono, è sempre più comune avere più dispositivi. In Italia, la penetrazione degli smartphone è elevatissima, con una larga percentuale della popolazione che ne possiede uno e lo utilizza quotidianamente per svariate ore.

Questa diffusione capillare sottolinea quanto il telefonino sia diventato un elemento imprescindibile della nostra esistenza. Da costoso status symbol a strumento di massa, fino all’attuale percezione di un’appendice quasi biologica, il cellulare ha compiuto un’evoluzione straordinaria, plasmando profondamente la società contemporanea e il nostro rapporto con la tecnologia.

La dipendenza da smartphone

La dipendenza da smartphone, definita anche “nomofobia” (paura di rimanere senza telefono), è una condizione caratterizzata da un bisogno compulsivo di utilizzare il cellulare e da ansia o disagio quando non è disponibile. Si manifesta con un uso eccessivo, perdita di controllo sul tempo speso online, e la tendenza a trascurare attività importanti o relazioni interpersonali a causa del telefono.

Questa dipendenza non riguarda solo la comunicazione, ma anche la ricerca costante di gratificazione attraverso social, giochi o notizie. I sintomi possono includere irritabilità quando la batteria è scarica o non c’è connessione, il bisogno di controllare continuamente le notifiche e la difficoltà a concentrarsi su altro.

L’UE pensa a provvedimenti drastici

L’uso eccessivo di smartphone tra gli studenti è fonte di crescente preoccupazione, in quanto distrae dall’apprendimento, peggiora il rendimento scolastico e incide negativamente sulla salute dei più giovani. I Verdi del Parlamento Europeo esprimono forte inquietudine per queste abitudini dannose e sollecitano interventi concreti.

La proposta avanzata è il divieto totale di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole primarie e secondarie. La Commissione Europea non esclude la possibilità di raccomandare agli Stati membri di vietare l’introduzione degli smartphone negli istituti elementari e medi, al fine di creare un ambiente di apprendimento più focalizzato e tutelare il benessere degli studenti.