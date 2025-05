Dall’alto sembrano dipinte: le strade di questo borgo barocco asfaltate da mille colori | Succede una volta all’anno, vengono da tutta la Sicilia per assistere

La stupenda cittadina barocca attrae ogni anno decine di migliaia di turisti, questo evento la rende unica.

Noto è una splendida città situata nella Sicilia sud-orientale, in provincia di Siracusa. Arroccata su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro, la sua posizione strategica offre panorami mozzafiato e la rende facilmente accessibile sia dalla costa che dall’entroterra. La sua fama e il suo fascino attraggono ogni anno un numero considerevole di turisti provenienti da tutto il mondo.

Il vero tesoro di Noto risiede nel suo magnifico centro storico, interamente ricostruito in stile barocco dopo il devastante terremoto del 1693. Questa ricostruzione unitaria e scenografica ha valso alla città l’appellativo di “Giardino di pietra” e il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Le facciate dei palazzi e delle chiese, realizzate con la calda pietra locale dalle tonalità dorate, si animano di decorazioni elaborate.

Tra le imperdibili meraviglie da visitare spiccano la maestosa Cattedrale di San Nicolò, con la sua imponente facciata e la cupola recentemente restaurata, il Palazzo Ducezio, attuale sede del municipio con la sua elegante Sala degli Specchi, e la scenografica via Nicolaci, celebre per i suoi balconi barocchi unici nel loro genere.

Passeggiare per le vie di Noto è come fare un tuffo nel cuore del Barocco siciliano, ammirando la maestria degli architetti e degli artigiani che hanno saputo trasformare la tragedia del terremoto in un’opportunità per creare una città di straordinaria bellezza e armonia.

Noto location per matrimoni Vip

Noto è diventata una location ambita per matrimoni di celebrità, ben oltre l’iconico evento di Chiara Ferragni e Fedez. Nel giugno 2023, la modella ceca Alena Seredova ha scelto la capitale del barocco siciliano per sposare il manager Alessandro Nasi. La cerimonia civile si è tenuta nel municipio, seguita da un ricevimento in un resort di lusso immerso nel verde.

Un altro matrimonio di rilievo celebrato a Noto è quello tra Carlotta Caltagirone, figlia del noto imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, e Alessandro Galleni, dirigente del Genoa, avvenuto nel giugno 2024. Tra gli invitati spiccavano figure del calcio di Serie A, attrici e politici.

Noto e l’iconica Infiorata

L’Infiorata di Noto è una spettacolare manifestazione che si tiene ogni anno a Noto, generalmente a maggio, per celebrare la primavera. Artisti locali e non trasformano Via Nicolaci in un lungo tappeto di fiori, creando disegni elaborati e colorati ispirati a temi diversi ogni anno.

La realizzazione richiede tempo, abilità e precisione. I disegni vengono prima tracciati su carta e poi riprodotti a terra, riempiendo i contorni con petali di fiori. Il risultato è un’esplosione di colori e profumi che, combinata con l’architettura barocca di Noto, crea un’atmosfera unica e suggestiva.