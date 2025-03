Tonno in scatola, proclamato il vincitore assoluto: questo è il migliore in vendita, ha passato tutti i controlli

Occorre fare attenzione anche quando si compra il tonno in scatola, qualcuno è da evitare. Il migliore invece è straconsigliato.

Il tonno è un pesce azzurro apprezzato per il suo sapore distintivo e le sue notevoli proprietà nutrizionali. Ricco di proteine di alto valore biologico, essenziali per la costruzione e riparazione dei tessuti, il tonno è anche una fonte preziosa di acidi grassi omega-3, noti per i loro benefici cardiovascolari.

Il consumo regolare di tonno può apportare diversi benefici alla salute. Gli omega-3 supportano la salute del cuore, la funzione cerebrale e possono avere effetti positivi sull’umore. Le proteine favoriscono la sazietà, utile per la gestione del peso, mentre le vitamine e i minerali contribuiscono al benessere generale dell’organismo.

Tuttavia, è importante considerare alcuni aspetti negativi legati principalmente al potenziale contenuto di mercurio, un metallo pesante che può accumularsi nei pesci di grandi dimensioni come il tonno. Il tonno in scatola mantiene gran parte delle proprietà nutrizionali del tonno fresco.

È bene prestare attenzione al contenuto di sale, spesso elevato nel tonno in scatola conservato in salamoia. Optare per il tonno al naturale o sciacquare bene quello sott’olio può aiutare a ridurre l’apporto di sodio. Il tonno, sia fresco che in scatola, è un alimento nutriente che può far parte di una dieta equilibrata.

Come si fa il tonno in scatola

La produzione del tonno in scatola inizia con la selezione di tonni freschi di diverse specie, come il tonno pinna gialla, il tonno alalunga o il tonno obeso. Dopo la pesca, i tonni vengono rapidamente puliti, eviscerati e cotti al vapore o in acqua bollente. Questa prima cottura ha lo scopo di preservare il sapore e facilitare la successiva lavorazione.

I filetti di tonno puliti vengono quindi tagliati in pezzi di dimensioni adatte alle scatolette. Le scatolette, precedentemente sterilizzate, vengono riempite con i pezzi di tonno. Successivamente, le scatolette vengono sigillate ermeticamente e sottoposte a un processo di sterilizzazione termica ad alta temperatura.

Il miglior tonno in scatola

Altroconsumo ha recentemente condotto un’analisi approfondita su diverse marche di tonno sott’olio, sia in scatola che in vasetto, disponibili sul mercato. L’indagine ha valutato la qualità dei prodotti, prendendo in considerazione vari parametri per fornire ai consumatori un quadro chiaro delle opzioni disponibili.

Dall’analisi di Altroconsumo sono emersi alcuni marchi che si sono distinti per l’ottima qualità del loro tonno sott’olio: nel formato in lattina, Rio Mare Tonno all’Olio di Oliva Pescato a Canna ha ottenuto il miglior punteggio, seguito dal Coop Fiorfiore Filetti di Tonno Yellowfin. Ondina (Eurospin) Filetti di Tonno in Olio di Oliva si è invece distinto per il miglior rapporto qualità-prezzo. All’estremità inferiore della classifica si trovano invece As Do Mar Tonno Trancio Intero all’Olio di Oliva, Mareblu Tonno all’Olio di Oliva Meno Olio e Nixe (Lidl) Tonno all’Olio di Oliva.