Posto di blocco, obbligatorio smartphone con batteria a 3 tacche | La multa te la ricordi a vita

Mai come in questo periodo storico avere la carica nel telefono è fondamentale per non incappare in sanzioni.

Un posto di blocco è un’operazione di controllo stradale effettuata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica, prevenire e reprimere reati, e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Solitamente, un posto di blocco è segnalato da appositi cartelli luminosi e dalla presenza di agenti in divisa che intimano l’alt ai veicoli in transito.

Durante un posto di blocco, le forze dell’ordine possono richiedere diversi documenti sia al conducente che agli eventuali passeggeri. Per quanto riguarda il conducente, è obbligatorio esibire la patente di guida in corso di validità e il libretto di circolazione del veicolo. Potrebbe essere richiesta anche la documentazione relativa all’assicurazione obbligatoria e, in alcuni casi, il certificato di revisione del veicolo.

Per i passeggeri, invece, è generalmente sufficiente esibire un documento di identità valido, come la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida. Lo scopo di questa verifica è accertare l’identità delle persone a bordo del veicolo e controllare se siano ricercate o coinvolte in attività illecite.

È importante ricordare che fermarsi a un posto di blocco e collaborare con le forze dell’ordine è un obbligo di legge. Rifiutarsi di fermarsi o fornire false generalità può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche conseguenze penali.

La patente digitale

La patente digitale è ora disponibile sull’app IO, offrendo agli automobilisti italiani la possibilità di avere sempre con sé una versione elettronica del proprio documento di guida direttamente sul telefono. Per ottenerla, è necessario scaricare o aggiornare l’app IO, accedere con SPID o CIE, e seguire la procedura guidata nella sezione “Portafoglio”.

Questa innovazione permette di avere la patente a portata di mano anche in caso di dimenticanza del documento fisico. La patente digitale visualizzata tramite l’app IO ha lo stesso valore legale della versione cartacea per i controlli su territorio italiano e presenta un QR code per una verifica rapida.

Smartphone sempre carico

Avere lo smartphone carico è cruciale, soprattutto se si utilizza la patente digitale sull’app IO. In caso di controllo stradale, non poter esibire la patente digitale a causa di un dispositivo scarico equivale a non avere il documento con sé.

Secondo l’articolo 180 del Codice della Strada, chi non ha con sé la patente durante la guida è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 42 a 173 euro. Inoltre, è previsto l’obbligo di presentarsi entro un certo termine presso gli uffici di polizia per mostrare il documento. La mancata ottemperanza a tale invito comporta ulteriori sanzioni pecuniarie, che possono variare da 431 a 1734 euro.