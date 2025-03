Patente e alcol, Salvini si gioca l’asso: chi non può fare a meno di bere si curi con l’Ozempic | Toglie la scimmia

Novità importante per chi abusa degli alcolici, un medicinale aiuta a contrastare i sintomi dell’alcolismo. Cosa c’è da sapere.

L’abuso di alcol può portare a una serie di problemi di salute fisica e mentale. L’eccessivo consumo di alcol può causare danni al fegato, al cuore, al cervello e ad altri organi. Può anche aumentare il rischio di sviluppare malattie come il cancro, la cirrosi epatica e le malattie cardiovascolari.

L’alcolismo, o dipendenza da alcol, è una malattia cronica caratterizzata dalla compulsione a bere alcol, nonostante le conseguenze negative. Chi soffre di alcolismo può sperimentare sintomi di astinenza quando smette di bere, come tremori, sudorazione e nausea.

Uscire dall’alcolismo è possibile, ma richiede impegno e supporto. Esistono diversi approcci terapeutici, tra cui la terapia individuale, la terapia di gruppo e i farmaci. La terapia può aiutare le persone a sviluppare strategie per affrontare le voglie di alcol e per gestire le situazioni che possono innescare il consumo di alcol. Il supporto di familiari e amici è fondamentale per il recupero.

L’alcolismo può causare danni irreversibili al corpo. L’abuso cronico di alcol può portare a cirrosi epatica, una malattia in cui il fegato viene danneggiato e cicatrizzato. L’alcol può anche danneggiare il cuore, causando cardiomiopatia alcolica, una malattia che indebolisce il muscolo cardiaco.

Guida in stato di ebbrezza

Il Codice della Strada prevede sanzioni severe per la guida in stato di ebbrezza, con limiti alcolemici che variano in base al tipo di conducente. In generale, il limite è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue (g/l). Per i neopatentati e i conducenti professionali, il limite è zero. Le sanzioni aumentano progressivamente con l’aumentare del tasso alcolemico, arrivando fino all’arresto e alla revoca della patente.

Dal 2025 le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono inasprite. In particolare, è prevista l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. Inoltre, le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente saranno aumentate.

Nuovo studio contro l’alcolismo

Uno studio ha esaminato l’efficacia della semaglutide nel ridurre il consumo di alcol in adulti con disturbo da uso di alcol. I partecipanti, divisi in due gruppi, hanno ricevuto iniezioni settimanali di semaglutide o placebo per nove settimane. I risultati hanno mostrato che il gruppo trattato con semaglutide ha riportato una diminuzione significativa del desiderio di alcol, del numero di drink consumati e degli episodi di binge drinking.

Questi risultati confermano osservazioni precedenti di pazienti in cura per diabete o obesità con semaglutide, che avevano notato una riduzione spontanea dell’interesse per l’alcol. Sebbene il meccanismo d’azione non sia ancora completamente chiaro, si ritiene che la semaglutide farmacologicamente Ozempic, agendo sui recettori possa influenzare i circuiti cerebrali della ricompensa.