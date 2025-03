Ministero dei Trasporti, ecco i nuovi elenchi: “chi usa questi farmaci non passa il rinnovo patente”

Riuscire a superare l’esame della patente non è scontato, ottenere il rinnovo ancora di più. Se assumi questi farmaci c’è il rischio.

Ottenere la patente di guida in Italia è un percorso che richiede impegno e preparazione. Il processo inizia con l’iscrizione presso un’autoscuola o come privatista presso la Motorizzazione Civile. Successivamente, è necessario superare un esame teorico, seguito da una prova pratica di guida.

L’esame teorico consiste in un test a quiz, in cui il candidato deve dimostrare la propria conoscenza del Codice della Strada e delle norme di comportamento alla guida. La prova pratica, invece, valuta le capacità del candidato nel controllare il veicolo in diverse situazioni di guida, sia in città che su strade extraurbane.

I costi per conseguire la patente variano a seconda che ci si iscriva a un’autoscuola o si affronti l’esame da privatista. In genere, i costi comprendono le lezioni di teoria e pratica, le tasse per gli esami e le spese per i documenti.

In Italia, il numero di patentati è elevato, riflettendo l’importanza della patente di guida per la mobilità individuale. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati al 2022, si contano oltre 39 milioni di patenti di guida valide. Questo dato evidenzia l’importanza della patente di guida come strumento di mobilità per un’ampia fetta della popolazione italiana.

Il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente di guida in Italia è un processo che varia in base all’età del conducente e al tipo di patente. In generale, è necessario sottoporsi a una visita medica per accertare l’idoneità psicofisica alla guida. La frequenza dei rinnovi varia: ad esempio, per la patente B, è decennale fino ai 50 anni, quinquennale tra i 50 e i 70 anni, triennale tra i 70 e gli 80 anni, e biennale dopo gli 80 anni.

La procedura di rinnovo prevede la presentazione di documenti come la patente scaduta, un documento d’identità valido e il codice fiscale. La visita medica può essere effettuata presso un medico autorizzato o presso la Commissione Medica Locale, in casi specifici. Una volta completata la procedura, la nuova patente viene inviata direttamente al domicilio del titolare.

Rinnovo a rischio se hai queste patologie

Alcune patologie e farmaci possono impedire il rinnovo della patente di guida, poiché potrebbero compromettere la sicurezza stradale. Le malattie cardiovascolari gravi, come l’insufficienza cardiaca o l’angina instabile, possono essere un motivo di esclusione. Anche le malattie neurologiche, come l’epilessia non controllata o la sclerosi multipla in fase avanzata, possono rappresentare un problema.

Le patologie psichiatriche gravi, come la schizofrenia o il disturbo bipolare non stabilizzato, possono influire sulla capacità di guidare in modo sicuro. Alcuni farmaci, come gli oppioidi o i sedativi, possono causare sonnolenza, vertigini o altri effetti collaterali che compromettono la guida. In questi casi, è necessaria una valutazione medica approfondita per determinare l’idoneità alla guida.