Operatori telefonici: occhio alla truffa del guasto, ti fregano per sempre | Ecco come cambia la bolletta appena fai una telefonata

Occorre fare massima attenzione, anche quando si è al telefono, per evitare di incappare in spiacevoli situazioni.

Oggi, le truffe online rappresentano una delle minacce più diffuse. Le email di phishing, ad esempio, ingannano gli utenti inducendoli a rivelare informazioni personali o finanziarie attraverso link a siti web falsi che imitano quelli di istituzioni affidabili. Un’altra tattica comune è la creazione di falsi profili sui social media o su siti di incontri per costruire relazioni affettive e poi chiedere denaro con pretesti urgenti.

Le truffe legate agli investimenti online sono in aumento. Promesse di guadagni facili e veloci attraverso piattaforme di trading o criptovalute inesistenti attirano persone in cerca di opportunità finanziarie, che finiscono per perdere i loro capitali.

Anche le truffe relative a falsi annunci di lavoro sono frequenti. I truffatori pubblicano offerte di impiego allettanti, spesso richiedendo un pagamento iniziale per materiali o corsi di formazione inesistenti. È importante verificare attentamente l’identità del datore di lavoro e non versare mai denaro in anticipo.

Le truffe legate a finte vendite online continuano a mietere vittime. I truffatori pubblicano annunci di prodotti a prezzi vantaggiosi, ma dopo aver ricevuto il pagamento non spediscono la merce o inviano prodotti contraffatti o di scarso valore.

Le truffe telefoniche

Le truffe telefoniche e quelle perpetrate tramite call center sono ancora oggi molto diffuse. Una tattica comune è quella di spacciarsi per operatori di noti fornitori di energia, gas o telefonia, comunicando presunti aumenti di tariffe o problemi con il contratto in essere, con l’obiettivo di indurre la vittima a sottoscriverne uno nuovo, spesso meno conveniente o addirittura fraudolento.

Un’altra tipologia frequente è la finta vincita di premi o lotterie. Il truffatore contatta telefonicamente la vittima, comunicando una vincita allettante, ma richiedendo il pagamento anticipato di una somma per spese di gestione o tasse. Ovviamente, nessun premio viene mai recapitato e il denaro versato viene perso. È fondamentale non fornire mai dati personali o bancari per telefono e diffidare di qualsiasi richiesta di denaro preventiva per riscuotere una vincita.

Attenzione ai call center

Un noto avvocato, dopo aver segnalato un guasto e problemi di linea al proprio gestore telefonico, si è trovato inaspettatamente sommerso da chiamate di numerosi call center. Questi lo contattavano insistentemente per proporgli il passaggio ad altre compagnie telefoniche, spesso omettendo dettagli cruciali delle offerte o presentando informazioni incomplete e fuorvianti.

Questa vicenda evidenzia una pratica commerciale aggressiva e potenzialmente scorretta. È fondamentale prestare massima attenzione alle proposte telefoniche di cambio operatore, soprattutto quando giungono inaspettatamente dopo una segnalazione di disservizio. Non bisogna esitare a richiedere informazioni chiare e complete per iscritto prima di prendere qualsiasi decisione, evitando di fornire dati personali o accettare contratti frettolosamente per telefono.