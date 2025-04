“Estate al fresco”, conferma Meloni: anche quest’anno il ‘bonus tenda’ per tutte le famiglie | Invia il codice CPID all’Enea ed è automatico

Novità importante per il bonus che riguarda le tende da sole utilissime con l’arrivo delle stagioni più calde.

L’Italia sta attualmente affrontando un periodo di persistenti difficoltà economiche, caratterizzato da una crescita lenta, un elevato debito pubblico e, in alcune aree, da un tasso di disoccupazione ancora significativo. Questa situazione complessa ha spinto il governo a implementare diverse misure volte a sostenere i cittadini.

I bonus economici sono strumenti di politica fiscale attraverso i quali lo Stato eroga contributi finanziari diretti a specifiche categorie di persone o per determinati scopi. L’obiettivo principale è quello di fornire un sostegno immediato al reddito, incentivare determinati comportamenti (come la riqualificazione energetica o l’assunzione) o stimolare la domanda in settori specifici dell’economia.

Tra i principali vantaggi dei bonus vi è la loro capacità di fornire un aiuto concreto e immediato a chi ne beneficia, alleviando temporaneamente le difficoltà economiche o rendendo più accessibili determinati beni e servizi. Inoltre, se ben mirati, possono incentivare comportamenti virtuosi o sostenere settori in difficoltà, contribuendo a una ripresa economica più ampia.

I bonus presentano anche degli svantaggi. Spesso hanno un costo elevato per le finanze pubbliche e, se non ben progettati, possono creare distorsioni nel mercato, favorire comportamenti opportunistici o non risolvere le cause strutturali della crisi. La loro natura temporanea può generare incertezza e non fornire una soluzione sostenibile a lungo termine.

ENEA e il codice CPID

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) è un ente pubblico italiano di ricerca. Si occupa di innovazione tecnologica, energia, ambiente e sviluppo sostenibile. Le sue attività includono ricerca scientifica, supporto tecnico alla pubblica amministrazione e trasferimento tecnologico alle imprese.

Il codice CPID (Codice Punto di Prelievo Identificativo) è un codice alfanumerico univoco che identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete. Serve per gestire forniture, consumi e pratiche contrattuali legate all’elettricità.

Bonus tende da sole 2025

Il bonus tende da sole rappresenta un’opportunità per privati e aziende che desiderano migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici e ridurre il calore interno. Questa agevolazione, confermata anche per il 2025 con scadenza al 31 dicembre, si traduce in una detrazione fiscale IRPEF o IRES, variabile a seconda del richiedente.

L’incentivo prevede una detrazione del 50% sulle spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare, con un tetto massimo detraibile di 30.000 euro, qualora l’installazione avvenga in una prima casa. Per le seconde case, invece, la detrazione è del 36% sulle medesime soglie di spesa. È importante considerare che le aliquote sono destinate a diminuire progressivamente nei prossimi anni: a partire dal 2026, si applicherà un’aliquota del 36% per le prime case e del 30% per le altre abitazioni.