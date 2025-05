Ministero dell’Interno, “per entrare chiediamo solo la PEC”: prendono per ordine alfabetico | 4.000 assunzioni urgenti

È tempo di assunzioni e serve davvero poco per presentare la candidatura in questo “posto pubblico”. Cosa c’è da sapere.

L’Italia si trova ad affrontare una persistente emergenza occupazionale, caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione giovanile e da difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro per le fasce più mature. Parallelamente, l’accesso al pubblico impiego attraverso concorsi è diventato sempre più raro e competitivo, alimentando incertezza e frustrazione.

I concorsi pubblici rappresentano la principale modalità di reclutamento per le posizioni a tempo indeterminato negli enti pubblici. Il loro funzionamento è regolato da normative specifiche che mirano a garantire trasparenza, imparzialità e pari opportunità tra i candidati. Generalmente, un concorso si articola in diverse fasi, tra cui la pubblicazione del bando, la presentazione delle domande, eventuali prove preselettive, prove scritte e orali.

La pubblicazione del bando è un momento cruciale, in quanto definisce i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda, le materie oggetto delle prove e il calendario delle selezioni. Le prove sono volte a valutare le competenze, le conoscenze e le attitudini dei candidati in relazione al profilo professionale ricercato.

Una volta concluse le prove, viene stilata una graduatoria di merito basata sui punteggi ottenuti dai candidati. I vincitori del concorso vengono quindi assunti a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria, fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’intero processo concorsuale, dalla pubblicazione del bando all’assunzione, può richiedere tempi piuttosto lunghi.

Lavorare in Polizia

Lavorare in Polizia significa dedicarsi alla tutela della sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine e al rispetto della legge. Gli agenti di polizia svolgono un’ampia gamma di compiti, che vanno dalla prevenzione e repressione dei reati al controllo del territorio, dalla gestione dell’ordine pubblico al soccorso in caso di emergenze.

Essere un poliziotto implica un impegno costante verso la comunità e la disponibilità a intervenire in qualsiasi momento per garantire la sicurezza dei cittadini. Richiede aggiornamento professionale continuo, capacità di lavorare in squadra e rispetto delle procedure operative. Oltre agli aspetti operativi, il lavoro in polizia comporta anche compiti amministrativi.

Si assumono oltre 4.000 agenti di polizia

È stato indetto un concorso pubblico dal Ministero dell’Interno per l‘assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Questa opportunità è rivolta sia ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile, per i quali sono disponibili 2517 posti tramite esame, sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, a cui sono riservati 2059 posti valutati per esame e titoli.

Inoltre, 41 posti sono specificamente riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco, tramite sola prova d’esame. Per partecipare, è necessario compilare e trasmettere la domanda esclusivamente attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato, accessibile all’indirizzo web: “Concorsionline.poliziadistato”.