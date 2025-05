“Mangia e passìa”, a Joppolo Giancaxio stigghiola di agnello a km zero | La sagra dello street food

Evento interessantissimo per locali e turisti in questo paesino dell’agrigentino, è possibile gustare vero street food siciliano.

Le stigghiola sono un popolare street food della Sicilia occidentale, in particolare diffuso nelle città di Palermo, Agrigento e Trapani. Si tratta di interiora di agnello o capretto (intestino tenue) infilzate in uno spiedo. Il loro profumo intenso e il sapore deciso le rendono una prelibatezza apprezzata soprattutto dagli amanti dei gusti forti e autentici.

Le origini delle stigghiola sono antiche e legate alla tradizione pastorale siciliana, dove l’utilizzo di tutte le parti dell’animale era una necessità e un modo per non sprecare nulla. La preparazione semplice e la cottura alla brace le rendevano un cibo pratico e gustoso per i pastori durante i loro spostamenti.

Per preparare le stigghiola, l’intestino viene accuratamente pulito e lavato, spesso con acqua e limone. Successivamente, viene tagliato a strisce lunghe e strette e infilzato negli spiedini di metallo, che durante la cottura rilasciano un aroma dolce e pungente che si sposa perfettamente con il sapore delle interiora.

La cottura avviene rigorosamente sulla brace viva, che conferisce alle stigghiola un profumo affumicato e una consistenza croccante all’esterno e morbida all’interno. Vengono generalmente condite con sale, pepe e succo di limone a fine cottura. Le stigghiola sono spesso consumate calde, direttamente dalla brace.

L’entroterra: Joppolo Giancaxio

Joppolo Giancaxio è un piccolo comune situato nell’entroterra della Sicilia occidentale, in provincia di Agrigento. Immerso in un paesaggio collinare caratterizzato da campi coltivati e uliveti, offre un’atmosfera tranquilla e autentica.

Il nome del paese deriva dall’unione di due antichi casali: Joppolo, di origine araba, e Giancaxio, legato alla nobile famiglia dei Gancitano. Questa fusione, avvenuta nel corso dei secoli, riflette la storia e le diverse influenze culturali che hanno caratterizzato il territorio. A Joppolo Giancaxio si possono apprezzare la semplicità della vita rurale siciliana e la bellezza del paesaggio circostante.

“Mangia e Passia” a Joppolo Giancaxio

Il 2 giugno a Joppolo Giancaxio si tiene l’evento “Mangia e Passia”, un festival dedicato al cibo di strada e all’artigianato locale. L’evento celebra la gastronomia siciliana a chilometro zero, con un’ampia varietà di specialità, tra cui le tradizionali stigghiola di agnello, salsiccia, panelle, e arancine. Oltre al cibo, si possono trovare prodotti artigianali e assistere a spettacoli di musica e teatro di strada.

“Mangia e Passia” offre un’occasione per scoprire i sapori autentici della Sicilia e immergersi nell’atmosfera festosa del paese. L’evento, organizzato da Legambiente in collaborazione con il Comune, si propone di valorizzare i prodotti del territorio e promuovere la cultura locale. L’ingresso è gratuito.