CONFERMATO DAL GOVERNO – A luglio i nuovi rimborsi E.B.M: se hai lavorato 4 mesi nella stessa azienda parte l’accredito automatico di 1.000€

Una boccata d’ossigeno per i lavoratori metalmeccanici: rimborsi fino a 1.000 euro in arrivo da luglio.

Il 2025 si apre con una novità importante per migliaia di lavoratori del settore metalmeccanico. Dopo mesi di attesa e confronto tra parti sociali e governo, arriva finalmente la conferma dei nuovi rimborsi E.B.M., un aiuto economico concreto che potrà alleggerire il bilancio delle famiglie metalmeccaniche. Si tratta di un pacchetto di prestazioni che prevede fino a 1.000 euro per evento, un sostegno diretto che non solo riconosce l’impegno lavorativo ma supporta le esigenze quotidiane.

Questa misura è stata pensata per coprire spese che incidono sensibilmente sulla vita di chi lavora in aziende metalmeccaniche di piccole e medie dimensioni. Nascita di un figlio, iscrizioni scolastiche, cure mediche, e altre necessità trovano ora una risposta attraverso il fondo E.B.M., uno strumento consolidato ma che nel 2025 si rafforza con modalità più rapide e automatiche.

Tuttavia, non tutti sanno chi può realmente usufruire di questi vantaggi né come fare domanda. La procedura, pur semplice, richiede alcuni passaggi fondamentali e la verifica dell’effettiva adesione dell’azienda all’Ente Bilaterale Metalmeccanico.

Non si tratta di un bonus generico, ma di un diritto previsto e tutelato dal CCNL Metalmeccanici Piccola Media Industria, che mira a migliorare concretamente la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

Chi ha diritto ai rimborsi E.B.M.?

I benefici previsti dal fondo E.B.M. spettano ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, e a quelli con contratto a tempo determinato di almeno quattro mesi. Fondamentale è che il lavoratore sia in forza all’azienda al momento dell’evento che genera la richiesta di rimborso.

Per i neoassunti, invece, l’accesso alle prestazioni avviene dopo il quarto mese successivo al primo versamento contributivo dell’azienda. Questo significa che chi si inserisce in un’azienda metalmeccanica oggi, potrà usufruire dei rimborsi a partire da luglio, se avrà maturato i requisiti richiesti.

Le prestazioni sono pensate per eventi concreti che impattano sulle finanze familiari, da qui l’importanza di conoscere i dettagli delle tabelle contributive e le scadenze per presentare le domande.

Le prestazioni e come richiederle

Ecco una panoramica dei principali rimborsi E.B.M. nel 2025: dalla nascita o adozione di un figlio con un contributo fino a 700 euro, al rimborso dell’iscrizione all’asilo nido fino a 600 euro, passando per l’aiuto alle spese scolastiche, universitarie, e per periodi di malattia continuativa.

In particolare, la prestazione massima può raggiungere i 1.000 euro in caso di premorienza del lavoratore, un sostegno una tantum destinato ai familiari superstiti. La tabella completa delle prestazioni è consultabile sul sito ufficiale E.B.M., dove si trovano anche i moduli per fare richiesta.

Il procedimento per ottenere i rimborsi è semplice: dopo aver scaricato e compilato il modulo appropriato, bisogna allegare la documentazione necessaria e inviare tutto entro sei mesi dall’evento. Il riconoscimento è automatico per le aziende aderenti e finanziato dai contributi versati dalle stesse imprese metalmeccaniche.