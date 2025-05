Lavoro, mega concorso Agenzia delle entrate: quiz da terza media, passano tutti | Devi solo aprire la PEC

L’Agenzia delle Entrate assume nuovo personale, per candidarsi serve la Pec. Cosa c’è da sapere e requisiti.

L’Italia sta affrontando una persistente crisi occupazionale, caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani. In questo contesto, l’accesso a un impiego stabile nel settore pubblico rappresenta per molti un’opportunità ambita. Tuttavia, i concorsi pubblici, sono diventati più rari e spesso caratterizzati da requisiti stringenti.

La scarsità di bandi di concorso è dovuta a diverse ragioni, tra cui politiche di contenimento della spesa pubblica e processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Quando i concorsi vengono indetti, spesso richiedono titoli di studio specifici, esperienza pregressa in determinati settori e il superamento di prove selettive rigorose, sia scritte che orali, volte a valutare le competenze e le attitudini dei candidati.

Il funzionamento tipico di un concorso pubblico prevede la pubblicazione di un bando sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti web degli enti pubblici. Il bando specifica i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda, le materie oggetto delle prove.

Le prove possono consistere in test a risposta multipla, quesiti aperti, prove pratiche e colloqui individuali. Al termine delle prove, viene stilata una graduatoria basata sui punteggi ottenuti dai candidati. La trasparenza e l’imparzialità delle procedure concorsuali dovrebbero garantire un accesso equo al pubblico impiego.

Lavorare all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico che si occupa della gestione, dell’accertamento e della riscossione dei tributi statali. In parole semplici, è l’ufficio che si assicura che i cittadini e le aziende paghino le tasse dovute allo Stato. Svolge anche attività di controllo per contrastare l’evasione fiscale e fornisce assistenza e informazioni ai contribuenti.

All’interno dell’Agenzia delle Entrate lavorano diverse figure professionali con competenze specifiche. Troviamo esperti in materie fiscali e tributarie, funzionari amministrativi che si occupano della gestione delle pratiche e dei documenti, informatici per la gestione dei sistemi telematici, tecnici per le questioni catastali e immobiliari.

Concorso per l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aperto le selezioni per 350 nuovi funzionari esperti in materie giuridico-tributarie, che saranno assunti a tempo indeterminato nelle sedi di Roma e Milano. Questi professionisti avranno un ruolo chiave nelle attività di adempimento collaborativo e nella gestione della fiscalità internazionale.

Per partecipare, i candidati devono essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, possedere l’idoneità fisica richiesta e non avere precedenti penali o disciplinari nel settore pubblico. La selezione prevede una prova scritta divisa in due fasi: una prima parte con quesiti a risposta multipla su diverse aree del diritto e della contabilità, e una seconda parte in inglese focalizzata sulla risoluzione di casi pratici in ambito fiscale. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online, accedendo al portale “inPA” tramite SPID, CIE, CNE o eIDAS.