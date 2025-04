Formiche, la chiamano “danza della morte”: se le vedi fare questo movimento è iniziato il suicidio di massa | Lo spettacolo mette i brividi

Il mondo animale nasconde sempre degli spettacoli totalmente naturali, quello che fanno le formiche è davvero affascinante.

Le formiche sono insetti sociali che vivono in colonie, alcune delle quali possono contare milioni di individui. Si pensa che siano comparse sulla Terra circa 100 milioni di anni fa, evolvendosi da antenati simili alle vespe. Oggi esistono più di 12.000 specie diverse di formiche.

La dieta delle formiche è molto varia e dipende dalla specie. Alcune sono onnivore e si nutrono di sostanze zuccherine, insetti morti, semi e funghi. Altre sono specializzate e mangiano solo un tipo di cibo, come le formiche tagliafoglie che coltivano funghi o le formiche carnivore che cacciano altri insetti. Le formiche operaie sono quelle che si occupano di cercare il cibo per l’intera colonia.

Il letargo delle formiche è un argomento un po’ complesso. Molte specie che vivono in climi temperati rallentano la loro attività durante i mesi freddi. Si rifugiano nel formicaio e riducono al minimo i movimenti per conservare energia. Tuttavia, non si tratta di un vero e proprio letargo come quello dei mammiferi.

Le formiche sono creature molto adattabili e il loro comportamento può variare significativamente a seconda della specie e delle condizioni ambientali. La loro complessa organizzazione sociale e la capacità di cooperare le rendono uno dei gruppi di insetti di maggior successo sul nostro pianeta.

Le formiche, un esempio

Le colonie di formiche presentano una gerarchia sociale ben definita, con una o più regine al vertice, il cui unico compito è deporre le uova per garantire la sopravvivenza della colonia. Seguono le operaie. In alcune specie ci sono anche i soldati, operaie più grandi con mandibole potenti, specializzate nella difesa. I maschi, detti fuchi, compaiono solo in alcuni periodi e la loro unica funzione è fecondare le regine.

A livello filosofico, le formiche sono spesso ammirate per la loro incredibile organizzazione e cooperazione. La loro capacità di lavorare insieme per un bene comune, la dedizione al compito e l’apparente assenza di individualismo spinto sono viste da alcuni come un modello di società ideale. Riflettono sull’importanza del collettivo, sulla divisione del lavoro e sulla resilienza di fronte alle difficoltà.

L’affascinante Spirale della morte

Esiste un fenomeno affascinante chiamato “spirale della morte” o “mulino di formiche”. Questo si verifica quando un gruppo di formiche legionarie perde la traccia chimica principale, che solitamente usano per seguirsi.

Quando ciò accade, iniziano a seguirsi l’un l’altra in un cerchio senza fine. Ogni formica segue il feromone rilasciato dalla formica che la precede, rafforzando involontariamente il percorso circolare. Questo comportamento può continuare per ore o addirittura giorni, fino a quando le formiche non muoiono di sfinimento.