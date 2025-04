Esselunga, olio extravergine di oliva a meno di 4€/litro, è il più economico d’Italia | A produrlo è il colosso delle conserve

Il prezzo dell’olio extravergine d’oliva negli ultimi tempi è schizzato alle stelle, qua si può trovare ancora a meno di 4 euro.

Le origini dell’olio d’oliva si perdono nella notte dei tempi, con le prime tracce di coltivazione dell’ulivo risalenti a oltre 6000 anni fa nel bacino del Mediterraneo orientale. Già nell’antichità, questo prezioso liquido non era solo un alimento, ma veniva utilizzato anche per scopi medicinali e rituali.

L’olio extravergine d’oliva riveste un ruolo cruciale in una dieta sana grazie al suo profilo nutrizionale unico. Ricco di acidi grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico, contribuisce alla salute cardiovascolare e aiuta a mantenere equilibrati i livelli di colesterolo.

Questo elisir naturale vanta notevoli proprietà benefiche per la salute. È una preziosa fonte di antiossidanti, come la vitamina E e i polifenoli, che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento e riducendo il rischio di malattie croniche. Inoltre, l’olio extravergine d’oliva possiede proprietà anti-infiammatorie.

Integrare regolarmente l’olio extravergine d’oliva nella dieta apporta benefici significativi. Oltre a favorire la salute del cuore, contribuisce a migliorare il metabolismo dei lipidi e l’assorbimento di vitamine liposolubili. Il suo utilizzo a crudo permette di preservare al meglio le sue preziose proprietà organolettiche e nutrizionali.

L’olio extravergine d’oliva

L’olio si ottiene dalla spremitura meccanica delle olive, un processo che può variare leggermente a seconda delle tecniche utilizzate, ma che generalmente prevede la frangitura delle olive, la gramolazione della pasta ottenuta per favorire la separazione dell’olio, e infine l’estrazione tramite pressione o centrifugazione.

La dicitura “extravergine” indica una specifica categoria di olio d’oliva di qualità superiore. Per essere classificato come tale, l’olio deve essere ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante processi meccanici, a freddo, senza l’uso di solventi chimici o processi di raffinazione. Inoltre, deve presentare un’acidità libera non superiore allo 0,8%.

Olio all’Esselunga a meno di 4 euro

Negli ultimi tempi, il prezzo dell’olio extravergine d’oliva ha subito un notevole aumento. Questa impennata è dovuta principalmente a fattori come la riduzione della produzione a livello globale, causata da eventi climatici avversi che hanno colpito le coltivazioni di olive in diverse regioni. Anche l’aumento dei costi di produzione, legati all’energia e ai trasporti, ha contribuito a questa situazione.

Nonostante questa tendenza generale al rialzo, è interessante notare come periodicamente presso Esselunga si possa trovare l’olio extravergine d’oliva classico Cirio a un prezzo particolarmente vantaggioso, spesso intorno ai 3.99 euro. Queste offerte rappresentano un’opportunità per i consumatori di acquistare un prodotto di marca a un costo contenuto, andando in controtendenza rispetto al mercato.