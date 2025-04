Spiaggia rosa, questa è una delle più belle al mondo e non è in Sardegna: alloggiare vista mare ti costa la metà

In vista dell’estate siamo sempre in cerca di nuove idee per le nostre vacanze. Questa spiaggia rosa è affascinante e costa poco.

L’amore degli italiani per le vacanze al mare è una tradizione radicata nella cultura e nel desiderio di evasione dalla routine quotidiana, soprattutto durante i mesi estivi. Il mare rappresenta un luogo di relax, divertimento e socializzazione, un’opportunità per sfuggire alla calura e godere della bellezza del paesaggio costiero. Questa passione si tramanda di generazione in generazione.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un incremento significativo dei prezzi legati alle vacanze al mare. Costi di alloggio, stabilimenti balneari, ristorazione e trasporti hanno subito aumenti, rendendo le tradizionali settimane al mare meno accessibili per molte famiglie. Questo aumento è dovuto a diversi fattori, tra cui l’inflazione generale, la crescente domanda turistica e, in alcune zone, la speculazione.

Di fronte a questa situazione, molti italiani hanno dovuto rivedere le proprie abitudini per non rinunciare completamente alle vacanze. Si osserva una maggiore tendenza a prenotare con largo anticipo, a scegliere periodi meno affollati come giugno o settembre, o a optare per soluzioni di alloggio alternative come case vacanza o campeggi.

Un’altra strategia diffusa è la riduzione della durata del soggiorno o la scelta di destinazioni meno costose, valutando mete estere più economiche. La flessibilità e la capacità di adattamento sono diventate caratteristiche chiave per gli italiani che desiderano continuare a godere delle vacanze al mare pur facendo i conti con un budget più limitato.

La sabbia rosa

La sabbia rosa è un fenomeno naturale affascinante che si verifica in alcune spiagge del mondo a causa della presenza di frammenti di organismi marini microscopici chiamati foraminiferi. Quando muore e si disintegra, rilascia i suoi minuscoli gusci che, mescolandosi alla sabbia bianca o dorata, le conferiscono una caratteristica colorazione rosata.

Anche in Italia si possono ammirare spiagge con questa particolare colorazione. Un esempio noto è la spiaggia Rosa dell’isola di Budelli, nell’arcipelago de La Maddalena in Sardegna. La sua sabbia assume una tonalità rosa intensa proprio grazie alla presenza di questi organismi portati dalle correnti marine. Un altro esempio, si può trovare in alcune calette dell’isola di Caprera, sempre in Sardegna, dove la sabbia presenta sfumature rosate.

Elafonissi, spiaggia rosa low cost

Elafonissi è una splendida spiaggia situata nella parte sud-occidentale dell’isola di Creta, in Grecia. È rinomata per la sua sabbia che in alcuni tratti assume una delicata colorazione rosa, soprattutto vicino alla riva. Le sue acque cristalline e poco profonde la rendono un luogo ideale per famiglie e per chi cerca relax in un ambiente naturale incontaminato.

Sebbene Creta non sia generalmente considerata una destinazione “low cost” come alcune altre località, Elafonissi può offrire opzioni più accessibili rispetto ad altre isole greche più famose. Si possono trovare alloggi a prezzi ragionevoli nelle vicinanze e, organizzando il viaggio in autonomia, è possibile contenere i costi di trasporto e ristorazione, godendo comunque della bellezza unica di questa spiaggia incantevole.