Rinnovo patente over 65: da oggi in 5 minuti hai fatto tutto, ridotta a pura formalità | Passa la legge salva pensionati

La burocrazia rende tutto più lento, ma c’è una soluzione per rinnovare la patente in poco tempo. Cosa c’è da sapere.

Il percorso per ottenere la patente di guida inizia con l’iscrizione presso un’autoscuola o come privatista. È necessario aver compiuto l’età minima richiesta. Al momento dell’iscrizione, si presenta la documentazione necessaria, che include un documento d’identità valido, il codice fiscale e certificati medici che attestino l’idoneità psicofisica alla guida.

La prima fase consiste nello studio teorico delle norme del Codice della Strada, della segnaletica e dei principi fondamentali della guida sicura. Questo studio può essere svolto frequentando le lezioni in autoscuola o individualmente. Al termine della preparazione teorica, si sostiene un esame a quiz informatizzato presso la Motorizzazione Civile.

Una volta superato l’esame teorico, si ottiene il “foglio rosa“, un’autorizzazione che permette di esercitarsi alla guida su strada, accompagnati da una persona con patente valida da almeno dieci anni e di età non superiore a 65 anni. Durante questa fase, è fondamentale acquisire familiarità con il veicolo e le diverse situazioni di traffico, seguendo le indicazioni dell’accompagnatore e dell’autoscuola (se frequentata).

L’ultima fase è l’esame pratico di guida, che si svolge su un veicolo della categoria per cui si richiede la patente. L’esaminatore valuta la capacità del candidato di condurre il veicolo in sicurezza, rispettando le norme stradali, la segnaletica e prestando attenzione al traffico circostante. Il superamento di questo esame determina il conseguimento della patente di guida.

Il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente di guida è una procedura periodica obbligatoria per confermare l’idoneità alla guida. La frequenza del rinnovo varia in base all’età del conducente e alla categoria della patente. Generalmente, per la patente B, il primo rinnovo avviene dopo 10 anni dal rilascio, poi ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 anni fino ai 70 anni, ogni 3 anni dopo i 70 anni e ogni 2 anni dopo gli 80 anni.

Per effettuare il rinnovo, è necessario sottoporsi a una visita medica presso un medico autorizzato. Al termine della visita il medico rilascia un certificato medico con una foto recente del titolare. La Motorizzazione Civile, dopo aver verificato la documentazione, provvede a inviare per posta raccomandata all’indirizzo di residenza del titolare una nuova patente aggiornata.

Come accorciare i tempi

Rinnovare la patente tramite l’ACI offre una comoda alternativa. Pur comportando un costo maggiore, l’ACI si fa carico di tutte le pratiche burocratiche, semplificando notevolmente il processo per l’utente. Sarà comunque necessario sottoporsi alla consueta visita medica per accertare l’idoneità alla guida.

Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi desidera evitare lunghe attese e preferisce affidarsi a un unico interlocutore per l’intero iter di rinnovo. Anche per gli over 80 e gli over 90, l’ACI gestisce le pratiche, fermo restando l’obbligo di visite mediche più frequenti per confermare i requisiti di sicurezza alla guida.