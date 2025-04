Codice della strada: 173€ di multa se apri lo sportello | La legge è chiarissima, non puoi scendere subito dal veicolo

Per la sicurezza occorre rispettare il Codice della Strada, anche un gesto banale, ma non consentito, può portare ad una multa.

Il Codice della Strada è il corpo normativo fondamentale che disciplina la circolazione di persone, veicoli e animali sulle strade pubbliche e private aperte al pubblico in Italia. Esso stabilisce le regole di condotta per tutti gli utenti della strada, dai pedoni ai conducenti di ogni tipo di veicolo.

La sua struttura è complessa e articolata in diverse sezioni che trattano specifici aspetti della circolazione. Comprende norme relative alla segnaletica stradale, alle caratteristiche tecniche dei veicoli, alle patenti di guida, alle procedure in caso di incidente, alle sanzioni amministrative e penali per le violazioni, e molto altro ancora.

Nel corso degli anni, il Codice della Strada è stato oggetto di numerosi aggiornamenti e modifiche per adeguarsi all’evoluzione del parco veicolare. Le nuove tecnologie, le problematiche legate all’inquinamento e alla mobilità sostenibile hanno portato all’introduzione di normative sempre più specifiche e dettagliate.

Il rispetto del Codice della Strada è un dovere civico essenziale per la convivenza pacifica e sicura sulle strade. La sua conoscenza e la sua corretta applicazione da parte di tutti gli utenti contribuiscono in modo significativo alla riduzione degli incidenti stradali e alla creazione di un ambiente di circolazione più ordinato e civile.

Cattive abitudini

Alcune abitudini errate, pur sembrando innocue, violano il Codice della Strada. Ad esempio, non allacciare le cinture di sicurezza posteriori è obbligatorio e la mancata osservanza comporta una multa che può variare da 83 a 332 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente.

Anche lasciare i finestrini dell’auto abbassati durante la sosta è sanzionabile. Questa norma mira a prevenire furti e l’uso del veicolo senza consenso. La multa per tale infrazione può oscillare tra i 42 e i 173 euro. È quindi importante adottare sempre le opportune cautele quando si parcheggia il veicolo.

Multa per sportello aperto

Quando un veicolo è in sosta o in fermata in un luogo dove manca il marciapiede, il Codice della Strada impone di lasciare uno spazio adeguato per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Questa precauzione è fondamentale per garantire la sicurezza di chi si sposta a piedi, evitando di costringerli a camminare pericolosamente sulla carreggiata.

È severamente vietato lasciare lo sportello del proprio veicolo aperto senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Questa negligenza può causare incidenti, soprattutto a ciclisti e motociclisti. La sanzione per questa infrazione prevede una multa che può superare i 170 euro, a seconda della gravità della situazione e di eventuali danni causati.