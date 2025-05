Bonus ZTL, entri ed esci quante volte vuoi e paghi una sola volta: regalone Salvini a tutti gli automobilisti | Ora la furbata è legge

Novità importante per chi incappa in sanzioni a causa delle Zone a Traffico Limitato. Si può pagare una sola multa.

Le Zone a Traffico Limitato sono aree urbane in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli a motore sono limitati o vietati. L’istituzione delle ZTL risale a diversi decenni fa in molte città europee, con l’obiettivo primario di tutelare i centri storici, ridurre la congestione del traffico e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei pedoni.

La motivazione principale dietro la creazione delle ZTL è spesso legata alla necessità di preservare il patrimonio storico-artistico. Inoltre, le ZTL contribuiscono a rendere le aree centrali più vivibili e sicure per i pedoni e i ciclisti, incentivando la mobilità dolce e il trasporto pubblico.

Un’ulteriore ragione, sempre più rilevante negli ultimi anni, è la lotta all’inquinamento atmosferico. Limitare l’accesso ai veicoli più inquinanti all’interno delle ZTL aiuta a ridurre le emissioni di gas nocivi e polveri sottili, migliorando la qualità dell’aria nei centri urbani, spesso caratterizzati da elevati livelli di smog.

Nonostante i benefici in termini di vivibilità e riduzione dell’inquinamento, le ZTL possono talvolta rappresentare una sfida per i residenti, i commercianti e i turisti. Tuttavia, rappresentano uno strumento importante per bilanciare le esigenze di mobilità con la tutela del patrimonio e dell’ambiente urbano.

Controlli nelle ZTL

I controlli nelle ZTL avvengono principalmente tramite varchi elettronici dotati di telecamere che rilevano le targhe dei veicoli in transito. I sistemi confrontano automaticamente le targhe con le liste di veicoli autorizzati. In caso di accesso non consentito, viene elevata una sanzione amministrativa.

Le sanzioni per l’accesso non autorizzato in una ZTL possono variare, ma generalmente si attestano tra gli 83 e i 332 euro. In molti casi, è previsto uno sconto se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento nei termini, l’importo può aumentare.

Occorre pagare più multe uguali?

Nonostante il principio del cumulo giuridico che prevede il pagamento di una sola sanzione aumentata in caso di più infrazioni, le violazioni ripetute delle ZTL costituiscono spesso un’eccezione. Di norma, ogni accesso non autorizzato viene considerato una violazione autonoma e comporta il pagamento di una multa distinta.

Tuttavia, la Cassazione ha introdotto una possibile attenuante. Se più accessi non consentiti avvengono sullo stesso percorso e in un breve lasso di tempo, potrebbero essere considerati come un’unica infrazione, permettendo il pagamento di una sola multa. La decisione finale spetta comunque al giudice in caso di ricorso, valutando la buona fede dell’automobilista e la sua conoscenza dei luoghi.