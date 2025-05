Coltello in strada a San Berillo: un arresto dopo la violenta lite

Nel cuore del quartiere San Berillo, intorno alle 11:15 di ieri mattina, una banale lite tra due uomini di origine africana è degenerata in uno scontro armato. Durante la colluttazione, un 18enne avrebbe estratto un coltello colpendo al polso destro un 33enne, che ha riportato una ferita profonda. A interrompere l’aggressione è stato un passante, che ha prontamente diviso i contendenti e avvisato il 112. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, l’aggressore si è dato alla fuga tra le viuzze di San Berillo, inseguito dallo stesso cittadino che gli aveva strappato l’arma di mano.

Grazie all’allerta ricevuta dalla Centrale Operativa, una pattuglia della Compagnia di Piazza Dante è arrivata sul posto in pochi minuti. I carabinieri hanno bloccato il fuggitivo e recuperato il coltello, abbandonato dal 18enne lungo il percorso di fuga. Contemporaneamente, una seconda pattuglia ha assistito la vittima, in attesa dell’ambulanza del 118, e ne ha garantito il trasporto d’urgenza all’ospedale San Marco, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 30 giorni. Le sue condizioni non sono gravi.

In caserma il giovane è stato arrestato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. Gli investigatori hanno eseguito rilievi tecnici sul luogo dell’aggressione, raccolto testimonianze e visionato i filmati di videosorveglianza per ricostruire l’intera vicenda. L’arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ha portato al carcere del 18enne, che rimane innocente finché la sentenza non diventerà definitiva.