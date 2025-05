Controlli interforze nel cuore della movida catanese: nessun incidente, decine di sanzioni e sequestri

Anche nel secondo fine settimana di maggio, il centro storico di Catania è stato teatro di un’operazione interforze ad alta visibilità, voluta dal Questore per garantire la sicurezza della movida serale. Dalle 21 alle prime luci dell’alba, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale e unità dell’Esercito in forza all’operazione “Strade Sicure” hanno presidiato le vie più frequentate – piazze Bellini, Università, Stesicoro, Currò, Federico di Svevia e corso Sicilia, oltre a via Etnea e le adiacenze del Teatro Massimo – allestendo posti di controllo, pattugliamenti a piedi e posti tappa fissi per contrastare degrado, vandalismi, abusivismo e guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Nella sola prima serata, le Volanti e il X Reparto Mobile della Questura hanno identificato 224 persone (63 con precedenti) e controllato 98 veicoli, impedendo l’accesso alle aree pedonali ai mezzi non autorizzati. Dodici auto e moto prive di assicurazione o guidate senza casco sono state sequestrate, mentre 13 vetture parcheggiate in divieto di sosta sono state multate. Le pattuglie hanno anche sanzionato cinque parcheggiatori abusivi (recidivi e già colpiti da provvedimenti), confiscando 114 euro provento dell’attività illecita e denunciando un 32enne per violazione del Daspo urbano.

Parallelamente, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, con etilometri e drug-test, ha identificato 108 persone, controllato 67 veicoli (12 sottoposti a sequestro o fermo) e comminato 24 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di circa 20.000 euro di ammende e 55 punti patente decurtati. Tra queste, guida con il cellulare, transito col rosso, omissione di cintura e mancata revisione hanno comportato anche sospensioni di patente e fermo amministrativo di veicoli. Tutti gli automobilisti sottoposti a test alcolemico e tossicologico sono risultati negativi.

Sul fronte commerciale, gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sei verbali per irregolarità in un ristorante di via Conte Ruggero (sanzioni per complessivi 2.600 euro), mentre il Corpo Forestale ha sequestrato 6,5 kg di prodotti alimentari non tracciati, comminando una multa di 1.500 euro. In piazza Alcalà, un 43enne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di crack.

Grazie a questo dispiegamento di forze e al coordinamento costante con la Polizia Scientifica, la movida si è svolta senza incidenti né disordini, garantendo ai cittadini e ai tanti turisti che affollano le serate del centro un ambiente più sicuro e rispettoso delle regole.