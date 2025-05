Processo falsi in bilancio a Catania, Liotta si avvale della facoltà di non rispondere

Antonella Liotta, ex segretario generale del Comune di Catania, ha scelto di non rispondere alle domande nell’ambito del processo sui presunti falsi in bilancio della giunta Bianco (2013–2018). Citata come teste dalla difesa dell’ex sindaco, ha comunicato al giudice di essere indagata per falsa testimonianza in un procedimento connesso. «Scelta difensiva, ma siamo sereni», ha dichiarato il suo avvocato, Antonio Giuffrida. L’udienza è proseguita con l’esame dell’ex assessore Roberto Bonaccorsi. Si torna in aula l’11 luglio. La notizie viene ripostata questa mattina da quotidiano la sicilia.

