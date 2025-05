Domani torna il Lungomare Fest: sport, cultura e solidarietà sul tratto chiuso al traffico

Domani, dalle 10 alle 19, il lungomare di Catania tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia si trasformerà in un’area pedonale a disposizione di tutti, con il traffico veicolare sospeso per l’occasione. Sarà una domenica all’insegna dello sport, della cultura, dell’artigianato e della solidarietà, un invito a vivere liberamente uno dei tratti più suggestivi del nostro litorale.I più piccoli troveranno divertimento e movimento nel circuito motorio allestito in via del Rotolo, un’area gioco pensata per stimolare l’attività fisica all’aperto. Sul marciapiede del lungomare, da piazza Franco Battiato fino poco prima di piazza del Tricolore, prenderanno vita i tradizionali mercatini dell’artigianato organizzati dalla Direzione comunale Attività produttive: casette colorate, creazioni locali e piccoli tesori da scoprire.

In piazza del Tricolore, dalle 9 alle 13, sarà allestito l’Autobook, progetto promosso con Amts e la Direzione Cultura del Comune: un’agile libreria itinerante dove fermarsi a leggere o scambiare volumi. Nella stessa piazza, dalle 9 alle 20, l’autoemoteca dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue San Marco offrirà screening clinici gratuiti e la possibilità di donare il sangue, un gesto di solidarietà che può salvare vite. Sempre in piazza del Tricolore, la “Festa delle Famiglie” animerà la mattina con spettacoli di marionette, letture e laboratori a cura di Famiglie Arcobaleno. Il pomeriggio, dalle 10 alle 16, sarà dedicato alla Libriterapia, un momento di confronto e benessere ideato da Cono Cinquemani, mentre dalle 11:30 alle 13 la musica e il ritmo del lindy hop, charleston, balboa e slow bal trasformeranno il lungomare in una pista a cielo aperto grazie alla scuola Sicily in Swing.

Per agevolare il deflusso dei veicoli verso la zona di Ognina, l’Ufficio Traffico urbano disporrà l’apertura della sola corsia a scendere di viale Alcide De Gasperi sul viale Ruggero di Lauria, in direzione di piazza Europa, delimitata da transenne per una larghezza di quattro metri. L’amministrazione invita tutti i cittadini a raggiungere il Lungomare Fest preferibilmente con i mezzi pubblici — autobus o metropolitana — o, ancor meglio, a piedi, in bicicletta o con monopattini.