Iris fritte, in questo bar di Lentini si preparano le migliori della costa orientale | Da tre generazioni file chilometriche fuori dal locale

Ennesima prelibatezza tipicamente siciliana e della parte orientale dell’isola. Croccante, dolce e gustosissima.

La pasticceria siciliana rappresenta un vero e proprio tesoro di sapori e tradizioni, apprezzato in tutto il mondo per la sua ricchezza e varietà. Ogni dolce racconta una storia, un legame con le dominazioni che si sono succedute sull’isola e con le materie prime generose offerte dal territorio. L’uso sapiente di ingredienti come la ricotta fresca, le mandorle, il pistacchio, gli agrumi e il miele dà vita a creazioni uniche e indimenticabili.

Tra i dolci siciliani più iconici spiccano i cannoli, croccanti cialde fritte ripiene di ricotta zuccherata, spesso arricchite con canditi o gocce di cioccolato. Altrettanto amate sono le cassate, sontuose torte di pan di Spagna farcite con ricotta e pasta reale, decorate con frutta candita. Impossibile non menzionare la granita, una fresca delizia a base di acqua, zucchero e frutta, perfetta per le calde giornate estive, disponibile in innumerevoli gusti.

L’amore dei siciliani per la loro pasticceria è profondo e radicato nella cultura. I dolci sono spesso protagonisti di feste, ricorrenze e momenti di convivialità, tramandati di generazione in generazione. Ogni pasticceria è un custode di antiche ricette e di segreti artigianali, contribuendo a mantenere viva questa eccellenza.

Anche i turisti che visitano la Sicilia rimangono incantati dalla bontà dei suoi dolci. La varietà, i sapori intensi e la bellezza delle preparazioni li rendono una tappa obbligata di ogni viaggio. Assaggiare un cannolo appena riempito o gustare una granita con brioche è un’esperienza sensoriale che arricchisce la scoperta dell’isola, lasciando un ricordo dolce e indelebile.

Le iris nella Sicilia orientale

Nella Sicilia orientale, le iris sono un goloso fritto che parte da una brioche tonda, la stessa usata per la granita ma senza la tipica “pallina” superiore. Dopo la cottura, la brioche viene svuotata internamente e farcita dal basso con una crema pasticcera chiara, più leggera e profumata alla vaniglia.

Una volta riempita, la base della brioche viene sigillata per evitare che la crema fuoriesca durante la cottura. Successivamente, viene impanata con pangrattato e poi fritta in olio di semi bollente fino a raggiungere una doratura croccante. Il risultato è un dolce dal cuore cremoso racchiuso in un guscio fragrante.

Le iris a Lentini da tre generazioni

Le iris con la crema bianca sono un’autentica delizia della pasticceria siciliana orientale, particolarmente apprezzate sia dai residenti che dai visitatori. La loro combinazione di soffice brioche fritta e cremoso ripieno alla vaniglia le rende un peccato di gola irresistibile, capace di conquistare al primo assaggio.

Questa specialità, come testimonia la storica pasticceria Navarria di Lentini che la tramanda da generazioni, rappresenta un simbolo della tradizione dolciaria locale. La sua semplicità e il suo sapore unico la rendono un’esperienza gustativa imperdibile per chiunque visiti la Sicilia orientale.