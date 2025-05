Pasta Conad, a produrla un gigante alimentare di Campobasso: nel supermercato cambiano etichetta e costa 50 cent

Spesso i prodotti a marchio proprio nascondono grandi qualità. È il caso della pasta a marchio Conad prodotta da un gigante.

La pasta rappresenta un vero e proprio pilastro della cultura culinaria italiana, un alimento amato trasversalmente da nord a sud. Non è solo un semplice ingrediente, ma un simbolo di convivialità, tradizione e identità nazionale. Il suo consumo è talmente radicato nelle abitudini alimentari degli italiani che la pasta viene preparata e gustata in svariate forme.

L’Italia detiene il primato mondiale per il consumo pro capite di pasta, con una media di circa 23 chilogrammi all’anno per persona. Questo dato testimonia l’importanza che questo alimento riveste nella dieta degli italiani, superando di gran lunga il consumo di altri paesi.

Le origini della pasta sono antiche e avvolte da diverse teorie. Sebbene una credenza popolare ne attribuisca l’introduzione in Italia a Marco Polo di ritorno dalla Cina, è più probabile che forme primordiali di pasta fossero già conosciute in epoca romana. Durante la dominazione araba in Sicilia, intorno al XII secolo, si ebbe una significativa diffusione e produzione di pasta secca.

Nel corso dei secoli, la pasta si è evoluta in una miriade di formati, ognuno ideale per esaltare specifici condimenti. Dagli spaghetti ai maccheroni, dalle penne ai fusilli, ogni tipo di pasta ha una sua storia e una sua vocazione culinaria. La semplicità degli ingredienti base, semola di grano duro e acqua, si sposa con la creatività e la varietà dei sughi.

I prodotti a marchio proprio

I prodotti a marchio proprio, sono articoli realizzati da un produttore terzo ma venduti con il marchio di un rivenditore. Quest’ultimo ha il controllo su specifiche, confezionamento e marketing del prodotto, presentandolo ai consumatori come un proprio brand esclusivo.

È piuttosto comune che i prodotti a marchio proprio siano in realtà fabbricati da aziende più grandi e conosciute. Queste aziende, spesso specializzate in determinati settori, producono per diversi rivenditori mantenendo però segreta la loro identità per non sminuire il proprio marchio principale. Questa pratica permette ai rivenditori di offrire prodotti a prezzi competitivi sfruttando l’efficienza produttiva di grandi aziende.

Da chi è prodotta la pasta Conad

Spesso la pasta a marchio Conad è prodotta da aziende di spicco nel settore. Sebbene non ci sia un unico produttore per tutta la linea, alcune varietà di pasta Conad sono realizzate da marchi noti per la loro qualità.

Indagini e confronti tra etichette suggeriscono che per alcuni formati, Conad si sia affidata all’esperienza di pastifici come Rummo e La Molisana per la produzione di alcune referenze a proprio marchio. Il prezzo della pasta Conad si attesta generalmente intorno a 1€ al kg per i formati base, rendendola un’opzione conveniente.