Colpaccio Unieuro, doppio sconto diretto alle casse | Porta questo foglio e lo scalano in automatico dal totale

Bonus elettrodomestici 2025: arriva il doppio incentivo per le famiglie italiane, port a casa i prodotti a due lire

Con l’introduzione del decreto Bollette 2025, il Governo italiano ha varato una misura che punta a rinnovare i consumi delle famiglie, favorendo l’acquisto di elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico. La novità principale sta nella possibilità di cumulare due strumenti di agevolazione: un voucher diretto fino a 200 euro e una detrazione fiscale del 50%. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere il bilancio delle famiglie, dall’altro dare slancio alla produzione europea di beni durevoli, in particolare a un’industria che attraversa una fase critica.

Il nuovo bonus elettrodomestici prevede uno sconto immediato sul prezzo di acquisto, pari al 30%, fino a un massimo di 100 euro. Per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro, il contributo può arrivare fino a 200 euro. Per ottenere il bonus è necessario rottamare un elettrodomestico già in uso, in favore di un nuovo apparecchio più efficiente. La procedura avviene interamente online, attraverso la piattaforma PagoPa, dove sarà possibile generare un voucher digitale da utilizzare presso rivenditori aderenti.

Il diritto al bonus non è universale, ma subordinato al rispetto di alcuni criteri. È fondamentale che il nuovo elettrodomestico sia prodotto in uno stabilimento situato all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, è obbligatoria la sostituzione di un vecchio apparecchio, che dovrà essere correttamente smaltito secondo le normative vigenti. L’attenzione alla provenienza del prodotto e allo smaltimento evidenzia il legame tra tutela ambientale e rilancio dell’economia interna.

Il ventaglio degli apparecchi inclusi nel bonus è piuttosto ampio. Sono coperti dal contributo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, condizionatori e pompe di calore. Ciò che conta è che il nuovo dispositivo abbia una classe energetica superiore rispetto a quello dismesso, coerentemente con la finalità ambientale del provvedimento.

La detrazione fiscale resta in vigore con il Bonus Mobili

In parallelo al voucher, anche per il 2025 rimane attivo il Bonus Mobili. Si tratta di una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. Tuttavia, questa agevolazione è subordinata alla presenza di lavori di ristrutturazione edilizia, documentati e certificati. Inoltre, i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro annui dovranno fare i conti con ulteriori limiti sull’importo detraibile.

Il decreto prevede la possibilità di cumulare voucher e detrazione, a condizione che non vengano applicati al medesimo bene. Ad esempio, è possibile usufruire del contributo immediato per l’acquisto di una nuova lavatrice e, nello stesso tempo, beneficiare della detrazione fiscale per una lavastoviglie o un forno. Questa opzione richiede attenzione nella fase di pianificazione, per evitare errori o esclusioni dalla fruizione degli incentivi.

Tempi e modalità: quando entra in vigore il bonus

Il bonus elettrodomestici 2025 non è ancora operativo. Sarà necessario attendere un decreto attuativo che definirà le modalità concrete per la richiesta e la gestione dei fondi. Il plafond complessivo stanziato è pari a 50 milioni di euro e, una volta esaurito, il contributo non sarà più disponibile. È dunque consigliabile restare aggiornati per non perdere l’opportunità di accesso.

La doppia agevolazione rappresenta una concreta possibilità per le famiglie italiane di migliorare la propria efficienza domestica, ridurre i consumi e contribuire alla sostenibilità ambientale. Sfruttando con intelligenza il voucher e la detrazione, sarà possibile non solo alleggerire il peso delle bollette, ma anche partecipare attivamente a un cambio di paradigma nei consumi quotidiani.