Caricatore smartphone, se non trovi scritto questo codice cambialo subito | Ti va a fuoco la casa

Attenzione al caricatore smartphone, in quanto può essere molto pericoloso se non vedete questo codice. La casa può andarvi a fuoco.

Viviamo in una Società dove dipendiamo praticamente al 100% dall’elettricità. Se ci pensate un attimo, quando si verifica qualche blackout, ci sentiamo tutti spaesati, iniziamo a pensare a cosa fare me ogni azione riguarda sempre l’utilizzo di qualche dispositivo, o no?

Per non parlare dell’ossessione verso lo smartphone che colpisce molti cittadini, se la carica sta per esaurirsi e non abbiamo una presa per caricarlo, iniziano a iperventilare. Ed è proprio su questo aspetto che ci vogliamo soffermare oggi.

Quando dovete acquistare il caricatore smartphone, se non trovate scritto questo codice, buttatelo via subito o non acquistatelo, in quanto potrebbe andarvi a fuoco la casa. Ecco a cosa ci riferiamo.

Gli errori con lo smartphone

Non tutti lo sanno, ma il nostro smartphone è come se fosse una piccola bomba portatile, in quanto provvisto d batteria al litio, così come il nostro portatile, tablet e così via. Per questo andrebbero trattati con le giuste precauzioni: come per esempio non lasciare i dispositivi al sole, non utilizzarli mentre stanno caricando, se danneggiati portarli immediatamente dal tecnico e così via.

Inoltre, una pratica frequente è quella di non separarsi del telefono neanche quando siamo sotto la doccia: mai toccare il dispositivo con le mani bagnate, soprattutto se in carica. Ricordatevi che il voler essere online 24 ore su 24 non è salutare e che spesso si finisce in una sorta di dipendenza che non tutti riescono a riconoscere. Provate a fare questo esperimento. Riuscite a stare 30 minuti senza utilizzare per niente lo smartphone (e nessun altro dispositivo)? Come vi fa sentire tutto ciò? Se diventate ansiosi, forse sarebbe meglio iniziare a disintossicarsi giorno dopo giorno, non credete?

Attenzione al caricatore del telefono

Tra le varie accortezze da seguire, anche la scelta del caricatore smartphone da acquistare dovrebbe essere in cima alla lista. Se non vedete questo codice scritto, cambiatelo subito e non utilizzatelo, la casa potrebbe andarvi a fuoco. È di pochi giorni fa la notizia di una coppia di Siviglia che è deceduta durante la notte, per colpa del monossido di carbonio che ha invaso la casa, dovuto a quel principio di incendio le cui fiamme non si sono propagare soltanto per la mancanza di ossigeno, dovuta alle finestre chiuse per le basse temperature invernali.

Come leggiamo su elperiodicodearagon.com, la causa potrebbe essere stata proprio lo smartphone lasciato in carica la notte, collegato forse a un caricatore non a norma. Allettati dal prezzo basso, sono molti i cittadini che acquistano dispositivi contraffatti e quindi non sicuri. Su ogni confezione andate a cercare il codice “CE”, per sapere se il prodotto è a norma o meno e verificate anche il font. Le due lettere dovranno essere separate per essere autentiche, se scritte troppo ravvicinate il prodotto è contraffatto e quindi molto pericoloso.