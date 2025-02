WiFi, se installi questo router dimezzi la fattura del riscaldamento | Con la nuova rete Internet non avrai più freddo in casa

C’è un modo efficiente ed economico per scaldare casa senza gravare troppo sulla bolletta del gas

Se hai in casa un sistema di riscaldamento che usi poco perché non riesci a regolare correttamente e che consuma troppo si potrebbe pensare a una soluzione che utilizza la domotica. Per domotica in senso lato si intende la branca che studia l’insieme delle tecnologie che possono rendere la casa più smart, e con impianto domotico si intende l’insieme degli apparecchi e dei dispositivi tecnologici intelligenti (IoT, ovvero connessi ad Internet) utilizzati nella propria casa.

Un impianto domotico può essere installato sia all’interno della propria abitazione privata, sia all’interno di edifici pubblici e commerciali. Quando si parla nello specifico di casa domotica, gran parte dei dispositivi e degli elettrodomestici sono collegati tra loro, e tramite app è possibile controllare gli stessi da remoto e richiedere di esaudire task e funzioni più o meno complesse senza dover attivare manualmente i singoli interruttori.

Per avere una casa domotica, oltre a dotarsi di dispositivi che consentano il controllo tramite app, è necessario un impianto integrato attraverso l’installazione di uno specifico software per la domotica affinché i diversi dispositivi possano connettersi fra loro. Il Termostato WiFi Beok Controls potrebbe essere la soluzione perfetta per scaldare casa e risparmiare. Questo dispositivo intelligente permette di controllare la temperatura della tua casa da remoto, ottimizzando l’uso della caldaia o del riscaldamento elettrico per garantire il massimo comfort con il minimo spreco.

Un’occasione da non perdere

Attualmente, Amazon ha scontato il Termostato WiFi Beok Controls, riducendo il prezzo da 46,99 € a 39,94 € per un periodo limitato. È un’ottima occasione per acquistare un termostato smart che ti permette di automatizzare il riscaldamento, controllandolo sia tramite comandi vocali che con lo smartphone. Grazie a questa tecnologia avanzata, puoi impostare la temperatura ideale per ogni momento della giornata e gestire il tutto ovunque ti trovi, evitando sprechi energetici.

Il Termostato WiFi Beok Controls funziona con tre batterie AA e si collega alla rete WiFi da 2,4 GHz della tua casa. Attraverso le app Tuya o Smart Life, puoi gestire il riscaldamento in modo semplice e intuitivo. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendoti di modificare la temperatura con un semplice comando vocale, senza dover toccare fisicamente il termostato. Questa funzione lo rende un dispositivo pratico e moderno, perfetto per chi desidera integrare la domotica nella propria abitazione.

Programmazione personalizzata e risparmio energetico

Uno dei punti di forza di questo termostato è la funzione di programmazione intelligente, che ti consente di impostare orari personalizzati in base alla tua routine. Puoi scegliere se programmare il riscaldamento su base giornaliera o settimanale, con cicli di cinque giorni lavorativi e due di riposo. Inoltre, il dispositivo regola automaticamente la temperatura: la aumenta quando la casa è occupata e la riduce quando non c’è nessuno, contribuendo a ridurre il consumo energetico e il costo della bolletta.

Con una precisione di regolazione di 0,5 ºC e un range di temperatura configurabile tra 5 e 35 ºC, il Termostato WiFi Beok Controls offre una gestione della temperatura precisa e su misura per ogni stanza della casa. È una scelta affidabile ed efficiente, che ti permette di risparmiare fin da subito, migliorando il comfort abitativo.